Каладзе объяснил, почему Грузия не вводит санкции против России

Политик обратил внимание на противоречие в позиции западных стран: они называют Грузию дружественным государством, но одновременно критикуют ее за отказ вводить ограничения против России.

"Нам говорят: «Мы друзья вашей страны, мы хотим вашего успеха, хотим, чтобы вы были успешной страной», но параллельно требуют чего-то такого, о чем ты с самого начала знаешь, что это будет губительно для твоей страны, разрушительно для твоей экономики и для твоего собственного населения. Я имею в виду те резолюции, которые они приняли, критикуя нас за то, что мы не присоединились к санкциям", – сказал Каладзе в интервью телеканалу "Имеди".

Он также задался вопросом, почему западные партнеры настаивают на шагах, которые, по его оценке, могут нанести Грузии серьезный экономический ущерб, если действительно заинтересованы в ее благополучии.

Почему Грузия не присоединилась к санкциям против России

Грузинские власти с 2022 года отказываются вводить собственные санкции против Москвы. Правительство объясняет эту позицию национальными интересами и стремлением не допустить экономических потерь и втягивания страны в конфликт.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе неоднократно заявлял, что внешние силы и радикальная оппозиция пытались открыть в Грузии "второй фронт" против России. По его словам, власти не допустили такого развития событий.

В октябре 2026 года Кобахидзе вновь назвал решение не присоединяться к антироссийским ограничениям правильным, рациональным и прагматичным.

Как складываются отношения Грузии и Евросоюза

Заявление Каладзе прозвучало на фоне продолжающихся разногласий между Тбилиси и Брюсселем. В начале ноября Еврокомиссия представила доклад о расширении ЕС, в котором отметила, что процесс вступления Грузии в объединение фактически остается остановленным. Среди претензий европейской стороны – проблемы с демократическими институтами, верховенством закона и защитой основных прав.

В том же докладе Еврокомиссия указала, что по состоянию на 1 сентября 2026 года уровень согласования внешнеполитических заявлений и санкционных решений ЕС с позицией Грузии составлял 38%. Годом ранее показатель достигал 40%.

Кроме того, 9 ноября представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье подтвердил, что Грузию не пригласили на предстоящий форум по расширению Евросоюза. По его словам, взаимодействие с Тбилиси останется ограниченным, пока грузинские власти не продемонстрируют готовность изменить политический курс.