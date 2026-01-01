Колебания рубля, высокая ставка ЦБ и рост рыночной ипотеки: о чем говорила Набиуллина

По ее словам, существует прямая зависимость между динамикой цен и валютным курсом: чем ниже инфляция, тем стабильнее при прочих равных условиях национальная валюта.

Этот принцип, отметила глава ЦБ, подтверждается историческим опытом многих стран.

Набиуллина также объяснила необходимость сохранения высокой ключевой ставки. По ее мнению, жесткая денежно-кредитная политика отвечает интересам граждан и бизнеса, поскольку помогает обеспечить умеренный и предсказуемый рост цен.

"Ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время. Оправдано ли это с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса? Я абсолютно уверена, что да. Это болезненный период, но выбора у нас нет", – сказала глава Центробанка.

По итогам заседания 23 октября совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

Набиуллина оценила масштабы льготного кредитования бизнеса

Глава Банка России также высказалась о программах льготного кредитования предприятий. По ее словам, объем таких займов за последние годы значительно увеличился, а дальнейшее расширение субсидирования может привести к тупиковой ситуации.

По оценкам регулятора, объем кредитов, выданных компаниям по льготным ставкам, приблизился к 19 трлн руб. Это около 14% всех рублевых кредитов в экономике.

Набиуллина отметила, что стремление поддержать предприятия понятно, однако бесконечно наращивать программы льготного финансирования нельзя.

Доля рыночной ипотеки увеличилась

Председатель ЦБ также сообщила, что все более заметную роль на рынке недвижимости начинает играть ипотека по рыночным ставкам.

За последние 12 месяцев объем выданных жилищных кредитов составил 5,4 трлн руб. По словам Набиуллиной, этот показатель превысил результаты каждого из двух предыдущих лет.

При этом доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач за год удвоилась. Глава регулятора подчеркнула, что средства на строительство поступают в том числе благодаря кредитам, которые заемщики оформляют без льготных условий.

Нехватка работников сдерживает рост экономики

Еще одной проблемой российской экономики Набиуллина назвала дефицит кадров. По ее словам, возможности наращивать производство за счет увеличения числа занятых практически исчерпались еще в 2024 году. Об этом, в частности, свидетельствует низкий уровень безработицы.

Теперь дальнейший экономический рост во многом зависит от повышения производительности труда, однако темпы увеличения пока остаются невысокими.

Глава ЦБ отметила, что в некоторых отраслях происходят сокращения персонала и временные остановки производства. В частности, такие ситуации наблюдались в деревообработке и черной металлургии, а крупные автопроизводители периодически переходили на четырехдневную рабочую неделю. При этом, по оценке регулятора, наиболее сложный период замедления спроса и экономической активности в этих отраслях пришелся на первый квартал текущего года.

В то же время предприятия цветной металлургии, химической и фармацевтической промышленности, строительной отрасли, логистики и торговли продолжают активно искать сотрудников. По словам Набиуллиной, в этих секторах компаний, испытывающих нехватку работников, по-прежнему больше, чем предприятий, у которых персонала достаточно.

Глава Центробанка объяснила происходящее перераспределением работников между отраслями и предприятиями. Сотрудники переходят туда, где их труд более востребован. Такой процесс, по ее мнению, может способствовать повышению производительности и структурной перестройке экономики.