В Россию привезли гибридные кроссоверы Lexus RX мощностью до 309 л. с. с полным приводом E-Four

Как пишет портал, в частности, доступен Lexus RX 350h, ранее официально не представленный на российском рынке. Автомобиль продают в единственной комплектации Luxury.
RX 350h оснащен 2,5-литровым атмосферным двигателем в паре с электромотором и электромеханическим вариатором, имеет полный привод E-Four. Суммарная мощность установки – 250 л. с. В оснащение входят адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, цифровое салонное зеркало, контурная подсветка на 64 цвета, панорамная крыша и система слежения за состоянием водителя.
В столичных шоурумах также можно найти более мощную гибридную версию RX 450h (309 л. с.).
История пятого поколения Lexus RX и уход бренда с российского рынка
Актуальное пятое поколение кроссовера Lexus RX с заводским индексом AL30 дебютировало летом 2022 года. При смене генераций автомобиль переехал на модульную платформу GA-K, за счет чего стал легче на 90 кг, получил увеличенную на 60 мм колесную базу и более низкий центр тяжести.
Главным техническим новшеством модели стал полный отказ от шестицилиндровых двигателей V6. Вместо них инженеры оснастили линейку четырехцилиндровыми турбомоторами и гибридными силовыми установками различной мощности, включая подзаряжаемую версию.
В России официальные продажи автомобилей Lexus и Toyota прекратились весной 2022 года на фоне логистических сложностей и санкционных ограничений. С тех пор модели бренда, включая пятое поколение RX, поставляются в страну исключительно силами частных продавцов и дилеров по схеме параллельного импорта.
В чем разница между гибридными версиями Lexus RX 350h и 450h
Обе гибридные модификации оснащаются 2,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем, электромеханическим вариатором и системой полного привода E-Four. Принцип работы трансмиссии у этих версий одинаковый: привычный карданный вал отсутствует, а заднюю ось при необходимости вращает отдельный встроенный электромотор.
Главное техническое отличие заключается в типе гибридной установки и емкости батареи. Младший Lexus RX 350h (250 л. с.) является классическим "самозарядным" гибридом (HEV). Небольшой аккумулятор этой версии не требует подключения к розетке и заряжается исключительно за счет работы бензинового мотора и системы рекуперации при торможении.
Старший кроссовер Lexus RX 450h (309 л. с.) представляет собой полноценный подзаряжаемый гибрид (PHEV) с увеличенной литий-ионной батареей емкостью 18,1 кВт·ч. Такой автомобиль можно заряжать от внешней электросети, а запас его хода исключительно на электротяге достигает 65 км.
Как устроен полный привод E-Four в гибридных Lexus RX
Фирменная система полного привода E-Four разработана концерном Toyota специально для гибридных автомобилей. Ее главная особенность – отсутствие привычного механического карданного вала, раздаточной коробки и межосевого дифференциала, которые связывают переднюю и заднюю оси в классических кроссоверах.
Вместо механической связи на задней оси гибридного Lexus RX установлен отдельный компактный электромотор. При старте с места, разгоне или пробуксовке передних колес электроника мгновенно подает на него энергию от тяговой батареи, подключая задние колеса без каких-либо задержек.
Такая конструкция делает трансмиссию легче, освобождает дополнительное пространство для пассажиров второго ряда за счет плоского пола и помогает экономить топливо. В обычных режимах движения по сухому асфальту кроссовер остается переднеприводным, а электромотор сзади активируется только тогда, когда требуется улучшить сцепление с дорогой или устойчивость в поворотах.
Главные конкуренты гибридных Lexus RX 350h и RX 450h на российском рынке
- Li Auto (Lixiang) L7. Пятиместный последовательный гибрид с полным приводом, пневмоподвеской и силовой установкой мощностью 449 л. с. Модель официально представлена на российском рынке и выступает главным конкурентом по уровню комфорта и оснащения при существенно более низкой стоимости.
- Exlantix ET. Премиальный полноразмерный гибридный кроссовер от суббренда Exeed (концерн Chery), доступный у официальных дилеров в РФ. Автомобиль оснащается последовательной гибридной установкой мощностью 469 л. с., полным приводом и пневмоподвеской.
- Voyah Free. Популярный на российском рынке гибридный кроссовер с полным приводом, пневмоподвеской и отдачей силовой установки 490 л. с. в актуальных официальных версиях. Запас хода на электротяге у модели достигает 200 км.
- BMW X5 xDrive50e. Прямой конкурент из "немецкой тройки", ввозимый по схеме параллельного импорта. Подзаряжаемый гибрид оснащается рядным шестицилиндровым бензиновым турбомотором и электродвигателем суммарной мощностью до 489 л. с.
- Mercedes-Benz GLE 400 e. Подзаряжаемый гибридный кроссовер, который также поставляется в Россию неофициально и находится в схожей ценовой категории. Силовая установка на базе двухлитрового турбомотора развивает 381 л. с.
- Volvo XC90 Recharge T8. Шведский подзаряжаемый гибридный кроссовер, доступный у дилеров по параллельному импорту. Модель оснащается двухлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и электромотором общей мощностью 455 л. с.