В Россию привезли гибридные кроссоверы Lexus RX мощностью до 309 л. с. с полным приводом E-Four

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Как пишет портал, в частности, доступен Lexus RX 350h, ранее официально не представленный на российском рынке. Автомобиль продают в единственной комплектации Luxury.

RX 350h оснащен 2,5-литровым атмосферным двигателем в паре с электромотором и электромеханическим вариатором, имеет полный привод E-Four. Суммарная мощность установки – 250 л. с. В оснащение входят адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, цифровое салонное зеркало, контурная подсветка на 64 цвета, панорамная крыша и система слежения за состоянием водителя.

В столичных шоурумах также можно найти более мощную гибридную версию RX 450h (309 л. с.).

История пятого поколения Lexus RX и уход бренда с российского рынка

Актуальное пятое поколение кроссовера Lexus RX с заводским индексом AL30 дебютировало летом 2022 года. При смене генераций автомобиль переехал на модульную платформу GA-K, за счет чего стал легче на 90 кг, получил увеличенную на 60 мм колесную базу и более низкий центр тяжести.

Главным техническим новшеством модели стал полный отказ от шестицилиндровых двигателей V6. Вместо них инженеры оснастили линейку четырехцилиндровыми турбомоторами и гибридными силовыми установками различной мощности, включая подзаряжаемую версию.

В России официальные продажи автомобилей Lexus и Toyota прекратились весной 2022 года на фоне логистических сложностей и санкционных ограничений. С тех пор модели бренда, включая пятое поколение RX, поставляются в страну исключительно силами частных продавцов и дилеров по схеме параллельного импорта.

В чем разница между гибридными версиями Lexus RX 350h и 450h

Обе гибридные модификации оснащаются 2,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем, электромеханическим вариатором и системой полного привода E-Four. Принцип работы трансмиссии у этих версий одинаковый: привычный карданный вал отсутствует, а заднюю ось при необходимости вращает отдельный встроенный электромотор.

Главное техническое отличие заключается в типе гибридной установки и емкости батареи. Младший Lexus RX 350h (250 л. с.) является классическим "самозарядным" гибридом (HEV). Небольшой аккумулятор этой версии не требует подключения к розетке и заряжается исключительно за счет работы бензинового мотора и системы рекуперации при торможении.

Старший кроссовер Lexus RX 450h (309 л. с.) представляет собой полноценный подзаряжаемый гибрид (PHEV) с увеличенной литий-ионной батареей емкостью 18,1 кВт·ч. Такой автомобиль можно заряжать от внешней электросети, а запас его хода исключительно на электротяге достигает 65 км.

Как устроен полный привод E-Four в гибридных Lexus RX

Фирменная система полного привода E-Four разработана концерном Toyota специально для гибридных автомобилей. Ее главная особенность – отсутствие привычного механического карданного вала, раздаточной коробки и межосевого дифференциала, которые связывают переднюю и заднюю оси в классических кроссоверах.

Вместо механической связи на задней оси гибридного Lexus RX установлен отдельный компактный электромотор. При старте с места, разгоне или пробуксовке передних колес электроника мгновенно подает на него энергию от тяговой батареи, подключая задние колеса без каких-либо задержек.

Такая конструкция делает трансмиссию легче, освобождает дополнительное пространство для пассажиров второго ряда за счет плоского пола и помогает экономить топливо. В обычных режимах движения по сухому асфальту кроссовер остается переднеприводным, а электромотор сзади активируется только тогда, когда требуется улучшить сцепление с дорогой или устойчивость в поворотах.

Главные конкуренты гибридных Lexus RX 350h и RX 450h на российском рынке