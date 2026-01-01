Главные новости дня 12 ноября 2026 года

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве

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Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября 2026 года прилетели в Москву. Их визит состоялся на следующий день после завершения переговоров 10-11 ноября с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби.

Во время встречи Уиткофф заявил, что президент США Дональд Трамп считает необходимым как можно скорее завершить конфликт на Украине. Он также подчеркнул, что американская сторона предпринимает все необходимые шаги для достижения договоренностей и завершения конфликта. Уиткофф выразил надежду, что уже в ближайшее время, возможно, по итогам встречи в Москве, удастся объявить о проведении следующих трехсторонних переговоров с участием представителей Европейского союза.

Президент России Владимир Путин во время встречи предложил организовать в Константиновке гуманитарную миссию по примеру недавней операции в Алёшках. По его словам, Москва готова обеспечить безопасность участников, а на разминирование территории потребуется около пяти суток.

Говоря о перспективах урегулирования конфликта, президент отметил, что хотел бы добиться мира на Украине, который был бы вечным.

Стубб сообщил о возможной встрече США, России, Украины и Европы через одну-две недели

Вероятная встреча будет носить технический характер, заявил в четверг, 12 ноября 2026 года, президент Финляндии Александр Стубб.

"Я думаю, есть реальная возможность того, что европейцы будут за столом переговоров", – указал он.

Стубб подчеркнул необходимость диалога и напомнил, что ранее вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре звонил президенту России Владимиру Путину.

МИД Финляндии заявил об ограничениях на въезд российских спортсменов

Правительство Финляндии 12 ноября приняло постановление, в котором указано, что въезд российских граждан представляет угрозу для международных отношений страны. В таком случае визовый кодекс ЕС и Шенгенский кодекс позволяют отказывать им в визах.

Новые ограничения распространяются на краткосрочную трудовую деятельность, осуществляемую на основании визы, в том числе в сфере профессионального спорта.

В МИД Финляндии уточнили, что ограничения распространяются в том числе на спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе. Попасть в страну для участия в соревнованиях по краткосрочной рабочей визе они больше не смогут.

В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль: погиб военнослужащий, возбуждено уголовное дело

Утром 12 ноября на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка поселка Шушары в Санкт-Петербурге произошел взрыв автомобиля. В результате погиб находившийся за рулем мужчина – по данным СМИ, военнослужащий в звании полковника.

Взрыв прогремел, когда мужчина выезжал со двора. В момент происшествия он был в машине один. Камера наблюдения зафиксировала, как полковник вышел из дома, сел в автомобиль и начал движение. В этот момент сработало взрывное устройство. Мужчина погиб на месте.

Прокуратура оценила ущерб от хищений средств на нацпроекты за 9 месяцев в 240 млрд рублей

Ущерб от таких хищений возрос более чем в полтора раза, заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов по вопросам борьбы с хищениями бюджетных средств в рамках реализации национальных и федеральных проектов.

"Генпрокурор России подчеркнул, что ежегодно количество преступлений, связанных с неправомерным использованием и хищением бюджетных средств, выделяемых на реализацию нацпроектов и федеральных программ, растет, а вместе с ним и размер причиненного государству ущерба", – указывают в ведомстве 12 ноября.

Структуры RWB купят 75% "Библио-Глобуса", сделку оценивают в 40 млрд рублей

По информации из осведомленных источников, совет директоров "Международного аэропорта Шереметьево" 9 ноября одобрил продажу 75% туроператора ООО "Библио-Глобус Туроператор" структурам Wildberries&Russ (RWB).

Один из источников говорит, что финальные условия все же еще не согласованы, закрыть сделку хотят до Нового года. Другой указывает цену сделки – около 40 млрд рублей. При этом оплачиваться она будет за счет будущей прибыли туроператора.

Предполагают, что сделка может быть связана с перспективами приватизации принадлежащего государству пакета аэропорта (2 сентября замминистра финансов Алексей Моисеев рассказывал о планах его реализации "ближе к концу года").

Дженсен Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia

Хуанг покидает пост гендиректора, временно его обязанности будет выполнять финдиректор Колетт Кресс. Компания ищет постоянную замену Хуанга, заявили в Nvidia. Подчеркивается "неоценимый вклад" Хуанга в развитие компании и отрасли в целом.

Хуанг оказался в последние дни в центре скандала. Появились публикации о его связи с Элис Хуанг – бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed. Американские спецслужбы подозревают ее в сотрудничестве с китайской разведкой. Утверждалось, что эти отношения могли создать риски для безопасности корпоративной информации и поставок передовых чипов.

Акции без пяти минут крупнейшей компании мира на премаркете 12 ноября рухнули на 13,03% до $151,09. На открытии торгов котировки демонстрируют падение на 11,91% (по состоянию на 9:32 по времени Восточного побережья).