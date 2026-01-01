Структуры RWB купят 75% "Библио-Глобуса", сделку оценивают в 40 млрд рублей

Один из источников говорит, что финальные условия все же еще не согласованы, закрыть сделку хотят до Нового года. Другой указывает цену сделки – около 40 млрд рублей. При этом оплачиваться она будет за счет будущей прибыли туроператора.

По словам одного из собеседников издания, близкого к "Шереметьево", переговоры начались летом 2026 года. Поначалу RWB хотел получить актив в управление на несколько месяцев, но МАШ с этим не согласился.

Предполагают, что сделка может быть связана с перспективами приватизации принадлежащего государству пакета аэропорта (2 сентября замминистра финансов Алексей Моисеев рассказывал о планах его реализации "ближе к концу года").

В RWB от комментариев отказались.

Туроператор был создан супругами Александром и Юлией Туголуковыми в 1994 году. Юлия – дочь Бориса Есенькина, директора и совладельца известного книжного магазина "Библио-Глобус". Именно в его помещении на Мясницкой, 6 и был открыт первый офис турфирмы.

В 2021-м МАШ купил 75% "Библио-Глобуса" (туроператора, не книжного). Судя по отчетности аэропорта, пакет тогда оценили в $5,7 млн. Как утверждалось, таким образом Шереметьево получило дополнительные возможности для наращивания пассажиропотока. Юлия Туголукова сохранила миноритарный пакет.

По итогам 2025 года "Библио-Глобус Туроператор" отчитался о выручке 207 млрд рублей и чистой прибыли 25 млрд рублей. Годом ранее было 168 млрд и 19,9 млрд соответственно. Как утверждают на сайте компании, она занимает лидирующие позиции на туристическом рынке России, ее услугами пользуется 2 млн клиентов в год.