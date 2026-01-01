Дженсен Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia

"Мы продолжим ту работу, которая сделала Nvidia лидером в ускоренных вычислениях и ИИ, и воспользуемся новыми возможностями. В нашем фокусе и далее будет служба нашим клиентам, партнерам, разработчикам и акционерам", – говорит Кресс.

В заявлении Nvidia подчеркивается "неоценимый вклад" Хуанга в развитие компании и отрасли в целом.

Харви Джонса назначали председателем совета директоров – в компании такого не было. Джонс ранее возглавлял Synopsys – компанию, которую Nvidia купила в прошлом году за $2 млрд.

Как отмечают в Bloomberg, отставка Хуанга углубляет кризис, который в значительной степени создан самой Nvidia. Кажется, он в большей степени, чем кто-либо еще в мире BigTech создал компанию вокруг себя и своих воззрений на то, как нужно заниматься бизнесом.

Кресс же, хоть и работала ранее в Microsoft и Cisco Systems, всю карьеру оставалась на ролях, связанных непосредственно с управлением финансами.

Хуанг оказался в последние дни в центре скандала. Появились публикации о его связи с Элис Хуанг – бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed. Американские спецслужбы подозревают ее в сотрудничестве с китайской разведкой. Утверждалось, что эти отношения могли создать риски для безопасности корпоративной информации и поставок передовых чипов.

Хуанг признал, что у него был внебрачный роман, и сообщил сотрудникам компании, что готов сотрудничать с расследованием совета директоров. При этом обвинения в шпионаже в отношении Элис Хуанг пока остаются только подозрениями. Китайская сторона отвергла утверждения о причастности своих спецслужб к этой истории.

Тем временем СМИ начали писать об еще одном романе Хуанга – на этот раз с вице-президентом компании по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл.

По мнению аналитика Bloomberg Intelligence Мандипа Сингха, "последует громадное падение доверия к Nvidia", так как положение компании в отрасли чрезвычайно важно. Он полагает, что эффект отставки Хуанга может оказаться очень значительным.

Акции без пяти минут крупнейшей компании мира на премаркете 12 ноября рухнули на 13,03% до $151,09. На открытии торгов котировки демонстрируют падение на 11,91% (по состоянию на 9:32 по времени Восточного побережья).