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Елена Стихина представит партию Эльзы в опере "Лоэнгрин" Вагнера

19 и 20 декабря в 17:00 в Большом зале "Зарядья" прозвучит "Лоэнгрин" Вагнера в концертном исполнении. Партию Эльзы исполнит Елена Стихина – одна из ведущих сопрано современности, регулярно выступающая в Метрополитен-опере, Ла Скала, Венской и Парижской опере.

Елена Стихина представит партию Эльзы в опере "Лоэнгрин" Вагнера

Елена Стихина

©Из личного архива

Ее партнером выступит тенор Иван Гынгазов. Именно с "Лоэнгрином" Елена вошла в число вагнеровских сопрано первой величины. Это редкая возможность услышать звезду мировой оперной сцены в России.

Впервые Вагнер заинтересовался легендой о Лоэнгрине зимой в 1841–1842 годах, когда находился в Париже. Однако решение создать оперу на этот сюжет пришло к нему позднее – во время отдыха в Мариенбаде. Следуя своему творческому принципу, Вагнер сначала написал либретто, а затем приступил к сочинению музыки. Идея оперы – изгнание героя, покинувшего родину своих божественных предков, и потеря рая ради борьбы на земле – была напрямую связана с его биографией тех лет.

В 1849 году Вагнер, разделявший революционные идеи, был вынужден уехать из Германии. Первое представление оперы организовал в 1850 году Ференц Лист: он добился включения "Лоэнгрина" в театральный сезон в Веймаре.

"Лоэнгрин" – одна из самых популярных опер мирового репертуара. Оркестровое вступление ярко демонстрирует поэтичность вагнеровской музыки – в нем уже сконцентрированы ключевые темы главного героя. Опера ознаменовала важный этап оперной реформы Вагнера и стала ещё одним шагом к становлению новой музыкальной драмы.0+

Возрастное ограничение: 12+

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Метки: Зарядье опера
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