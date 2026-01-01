Прокуратура оценила ущерб от хищений средств на нацпроекты за 9 месяцев в 240 млрд рублей

"Генпрокурор России подчеркнул, что ежегодно количество преступлений, связанных с неправомерным использованием и хищением бюджетных средств, выделяемых на реализацию нацпроектов и федеральных программ, растет, а вместе с ним и размер причиненного государству ущерба", – указывают в ведомстве 12 ноября 2026 года.

Констатируется, что нередко преступления в этой сфере выявляют и пресекают с опозданием. Без должной оценки остаются вывод средств в теневой оборот, мнимые сделки, картельные сговоры и сознательное ухудшение качества работ.

Гуцан также указал на рост числа необоснованных решений о приостановлении и прекращении расследований и случаи бездействия при изъятии документации и аресте активов. По его словам, это сужает возможности возместить ущерб, а по 250 уголовным делам позволило обвиняемым избежать ответственности из-за истечения сроков давности.

Он сообщил, что прокуроры отменили почти 2000 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, заведены дела о 800 преступлениях, которые не были своевременно учтены.

С докладом на совещании выступил первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин.

Как следует из его доклада, за неполные два года прокурорами выявлено 590.000 нарушений на данном направлении. Для их устранения внесено более 200.000 представлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены свыше 150.000 лиц, объявлено 24.000 предостережений, возбуждено более 3500 уголовных дел.