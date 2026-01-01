США не нужна сделка с Ираном – Трамп

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Хозяин Белого дома добавил в социальной сети Truth Social, что дал новое поручение вице-президенту Джей Ди Вэнсу, ранее занимавшемуся урегулированием конфликта с Тегераном. Теперь Вэнс должен сконцентрировать усилия на "искоренении массовой коррупции и преступности, которые имеют место в управляемых демократами городах и штатах".

"Миллиарды долларов похищаются там каждый месяц", – написал Трамп.

Он отметил, что значительные проблемы коррупции заметны, в частности, в Миннесоте, Калифорнии и Иллинойсе.

Почему Трамп сменил задачу для Вэнса

Как отмечают американские СМИ, своим заявлением Дональд Трамп фактически свернул переговорную инициативу вице-президента на иранском направлении. В среду, 11 ноября, газета The Wall Street Journal сообщила, что Джей Ди Вэнс рассматривает возможность личной встречи с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсеном Резаи и еще в октябре направил ему письмо с предложением возобновить диалог. После появления этих подробностей в прессе Трамп публично дезавуировал контакты с Тегераном, дав понять, что Белый дом не нуждается в сделке.

Этому решению предшествовал открытый раскол в руководстве США после промежуточных выборов в конгресс, которые прошли 3 ноября и завершились крупным поражением республиканцев. Уже на следующий день Вэнс публично возложил вину за провал партии на непопулярную войну с Ираном и поддержку Израиля. Сам Трамп при этом настаивал на оправданности военной операции.

По оценкам наблюдателей, Вэнс пытался как можно скорее закрыть затянувшийся конфликт, чтобы спасти свои политические перспективы перед президентскими выборами 2028 года. Однако переключение на борьбу с коррупцией в демократических штатах фактически отстраняет политика от иранского урегулирования и сводит на нет его попытки выступить главным миротворцем.

Как развивался конфликт между США и Ираном и почему переговоры зашли в тупик

Вооруженное противостояние США и Израиля с Ираном началось в конце февраля 2026 года. Весной сторонам удалось договориться о прекращении огня, а летом было подписано рамочное соглашение о перемирии, однако полноценный мирный договор так и не заключили.

В начале ноября ситуация вновь обострилась – американские военные нанесли ограниченные удары по иранским системам противовоздушной обороны. При этом в Белом доме заявляли, что активная фаза войны фактически завершена и стороны близки к дипломатическому прорыву, однако в Тегеране эту информацию опровергли.

Мохсен Резаи сообщил, что никаких переговоров не ведется, а утверждения Вашингтона направлены лишь на снижение мировых цен на нефть. Иранские власти настаивают, что диалог возможен только после выполнения семи предварительных условий Тегерана, включая снятие санкций и разблокировку активов. Кроме того, Резаи категорически отверг возможность вывоза обогащенного урана за пределы страны.

Кто сейчас контролирует Ормузский пролив и какие иранские деньги имел в виду Трамп

Единоличного контроля над Ормузским проливом сейчас нет ни у одной из сторон – акватория фактически остается зоной противостояния и взаимных ограничений США и Ирана. После начала американско-израильской военной операции в конце февраля Корпус стражей исламской революции перекрыл пролив для коммерческого судоходства с помощью ракетных атак и угроз, серьезно нарушив мировую торговлю нефтью. В ответ в апреле ВМС США ввели морскую блокаду иранских портов (возобновленную в июле после паузы). Сейчас американские военные обеспечивают проводку части торговых судов через пролив, но полностью блокируют экспорт иранской нефти, а Тегеран продолжает ограничивать судоходство.

Говоря об иранских деньгах, которые получили Соединенные Штаты, Дональд Трамп имеет в виду государственные активы и валютные резервы Тегерана, замороженные на счетах в зарубежных банках в рамках американских и международных санкций. Основная часть этих средств – выручка от продажи иранской нефти, заблокированная за границей в разные годы.

Кроме того, американская морская блокада наносит Тегерану прямой финансовый ущерб: по оценкам Центрального командования США, перекрытие иранских портов уже лишило республику около $25 млрд нефтяных доходов.

В чем Трамп обвиняет штаты под управлением демократов

В своих сообщениях в Truth Social Дональд Трамп назвал "синие" штаты – в том числе Миннесоту, Калифорнию и Иллинойс – "возможно, самыми коррумпированными государственными структурами на Земле", где каждый месяц якобы похищаются миллиарды долларов. По утверждению президента, пресечение этих злоупотреблений позволило бы буквально сбалансировать федеральный бюджет США.

Никаких конкретных фактов или цифр в этих постах глава Белого дома не привел. Однако претензии к расходованию федеральных средств в демократических штатах администрация Трампа выдвигает не впервые. В январе 2026 года после скандала вокруг мошенничества с социальными пособиями в Миннесоте Белый дом попытался заморозить свыше $10 млрд на социальные программы и уход за детьми для пяти штатов под управлением губернаторов-демократов (включая Калифорнию, Иллинойс и Миннесоту), но позже суд приостановил это решение, а в июле власти отменили блокировку средств.