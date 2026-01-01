Вэнс готов на личные переговоры с иранскими силовиками

Джей Ди Вэнс рассматривает возможность личной встречи с высокопоставленным представителем иранской службы безопасности, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По данным газеты, в качестве потенциальной площадки для следующего этапа контактов источники называют Доху, если Вэнс и иранские официальные лица согласуют встречу.

В октябре вице-президент США направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи с просьбой о переговорах. Дата возможной встречи пока не определена, стороны обсуждают дальнейшие шаги через посредников и союзников, указывает издание.

На минувшей неделе Вэнс заявил, что из-за конфликта США с Ираном часть избирателей, обычно голосующих за республиканцев, поддержала демократов на промежуточных выборах. В социальной сети X он написал: "Причиной нашего поражения стала война. Президент сам заявил об этом прошлой ночью".

В начале ноября вице-президент США говорил о прогрессе в переговорах с Ираном. "Мы провели ряд хороших бесед с иранцами. Мы с президентом оба достаточно позитивно оцениваем перспективы возможного выхода на урегулирование путем переговоров. Мы продолжим работать над этим… Мы добились определенного прогресса. Посмотрим, удастся ли нам продвинуться дальше", – сказал тогда Вэнс журналистам.