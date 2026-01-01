Стубб сообщил о возможной встрече США, России, Украины и Европы через одну-две недели

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"Я думаю, есть реальная возможность того, что европейцы будут за столом переговоров", – цитирует Стубба "Интерфакс".

Стубб подчеркнул необходимость диалога и напомнил, что ранее вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре звонил президенту России Владимиру Путину.

Переговоры в Кремле: зачем посланники Трампа прилетели в Москву

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 12 ноября. Для Уиткоффа этот визит стал уже десятым посещением РФ за время второго президентского срока хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Главная цель поездки американской делегации – обсудить с Владимиром Путиным итоги предыдущего раунда трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине в Абу-Даби. После завершения консультаций в российской столице Уиткофф и Кушнер планируют направиться в Дублин. Там у посланников Трампа состоится встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским, которому они представят результаты московского диалога.

Раунд в Абу-Даби: о чем договорились США, Россия и Украина

В Абу-Даби 10–11 ноября состоялся раунд трехсторонних консультаций по украинскому урегулированию с участием делегаций России, США и Украины. Встреча прошла в закрытом режиме после почти девятимесячного перерыва в прямых контактах в таком формате.

Главным практическим итогом переговоров стала принципиальная договоренность о проведении масштабного обмена военнопленными. В то же время ключевые вопросы, включая параметры системы европейской безопасности, остались открытыми и требуют дальнейшей проработки.

По завершении консультаций в ОАЭ американская сторона выступила с инициативой превратить трехсторонний формат в многосторонний и подключить к следующим встречам представителей европейских стран, которые в Абу-Даби участвовали только в кулуарных обсуждениях с Вашингтоном и Киевом. Именно согласование этого шага стало одной из основных задач визита Уиткоффа и Кушнера в Москву.

Звонок в Кремль: о чем лидеры Финляндии и Норвегии говорили с Владимиром Путиным

Совместный телефонный разговор Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской сторон. По данным издания Politico, лидеры двух северных стран тайно обсуждали идею этого контакта на протяжении нескольких месяцев.

Главной темой беседы стало урегулирование конфликта на Украине. Обмен мнениями прошел с учетом состоявшихся 21 октября в Санкт-Петербурге переговоров Путина с Уиткоффом, а также контактов самих Стубба и Стёре с Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

В канцелярии президента Финляндии отдельно подчеркнули статус этого звонка. Там уточнили, что Стубб и Стёре вели диалог с российским лидером не от имени всего Евросоюза, а излагали исключительно позиции Хельсинки и Осло.