Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву

В аэропорту американских представителей встретил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. На встречу он пришел в экипировке сборной России.

"Приветствую Стива и Джареда в Москве", – написал Дмитриев в социальной сети X, сопроводив публикацию фотографиями из аэропорта.

О чем Уиткофф и Кушнер поговорят с Путиным

Накануне Джаред Кушнер сообщил, что вместе со Стивом Уиткоффом направится в российскую столицу, чтобы обсудить с президентом Владимиром Путиным результаты встреч в Абу-Даби. По его словам, американская сторона подготовила предложения, которые ранее согласовала с Киевом и европейскими партнерами.

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что встреча Владимира Путина с американскими представителями запланирована на первую половину дня 12 ноября.

Что известно об итогах переговоров в Абу-Даби

Двухдневные консультации делегаций России, США и Украины завершились в среду, 11 ноября. Российскую переговорную группу возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, одной из центральных тем обсуждения стала архитектура европейской безопасности. Кроме того, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Россией и Украиной. Конкретные параметры обмена должны объявить позднее.

Джаред Кушнер, комментируя итоги встреч, признал, что между Москвой и Киевом сохраняются существенные разногласия. При этом он заявил о намерении США развивать достигнутый прогресс и добиваться перехода к более широким многосторонним переговорам, которые могли бы привести к прочному миру.

Американский представитель также сообщил, что Вашингтон в тесной координации с Украиной и европейскими партнерами подготовил предложения для обсуждения с Владимиром Путиным. После встречи в Москве США планируют провести консультации с Владимиром Зеленским.