"Видим возможности для сделки": Кушнер анонсировал поездку в Москву после переговоров в Абу-Даби

По его словам, американские представители намерены обсудить с Путиным вопросы, которые поднимались во время встречи в ОАЭ, и попытаться продвинуться в их решении.

"Завтра мы со Стивом собираемся отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, обсудить то, что обсуждалось сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, потому что мы видим там некоторые возможности", – заявил Кушнер.

Американский посланник назвал обсуждения в Абу-Даби обстоятельными. По его словам, участники затронули все основные вопросы и смогли обменяться мнениями по ключевым темам, однако самыми сложными остаются территориальные вопросы.

"Мы видим все разные составляющие для заключения сделки. И нам надо просто придумать, как мы можем улучшить эти компоненты, организовать эти компоненты и затем выстроить правильную структуру", – добавил он.

Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал об итогах встречи. При этом американских представителей он назвал искренними и эффективными людьми, которые нацелены на достижение реального результата.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходили 10 и 11 ноября. Урегулирование конфликта на Украине стало лишь одной из тем более широкой дискуссии.