МИД Финляндии заявил об ограничениях на въезд российских спортсменов

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Как сообщает РБК, новые ограничения распространяются на краткосрочную трудовую деятельность, осуществляемую на основании визы, в том числе в сфере профессионального спорта.

"С 16 ноября 2026 года государственные органы будут учитывать положения этого документа при рассмотрении визовых заявлений, а также при оценке условий для въезда и краткосрочного пребывания", – заявили в финском МИД.

В ведомстве отметили, что речь идет о дипломатических представительствах страны за рубежом и пограничной службе.

Кого коснутся новые ограничения и для кого сделают исключение

В МИД Финляндии уточнили, что ограничения распространяются в том числе на спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе. Попасть в страну для участия в соревнованиях по краткосрочной рабочей визе они больше не смогут.

При этом новые правила будут действовать независимо от маршрута поездки – неважно, из какой страны россиянин направляется в Финляндию и едет ли он туда напрямую или транзитом в другое государство Шенгенской зоны. В доступе в страну могут отказать и обладателям шенгенских виз, выданных другими странами ЕС, если цель их поездки нарушает финские национальные ограничения.

Единственное исключение в постановлении предусмотрели для специалистов, чья деятельность важна для национальных интересов республики. В МИД пояснили, что к таким случаям относится, например, работа по обеспечению безопасности поставок в страну.

Какие турниры в Финляндии могут пропустить российские спортсмены

Новые ограничения в первую очередь ставят под удар участие россиян в крупных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, который в июне 2026 года вернул отечественных атлетов на международную арену в нейтральном статусе. Главным турниром в Финляндии станет чемпионат мира по фигурному катанию. Он пройдет в Тампере с 17 по 21 марта 2027 года.

Кроме того, под угрозой оказывается выступление россиян на зимних этапах Кубка мира по лыжным видам спорта, которые традиционно проходят в финских Руке и Лахти. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила отечественных атлетов к этим стартам в нейтральном статусе.

В начале ноября глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что россияне не будут желанными гостями на соревнованиях в стране. Более того, еще в октябре министр направила письмо коллегам из ЕС с призывом закрыть въезд для спортсменов из РФ во всю Шенгенскую зону. Это может заблокировать для них и другие крупные европейские старты, включая чемпионат мира по хоккею 2027 года в Германии.

Как Финляндия закрывала границы для россиян

Финляндия начала последовательно ограничивать въезд для граждан России еще осенью 2022 года. С 30 сентября 2022 года власти страны закрыли сухопутную границу для российских туристов и запретили транзит в другие государства Шенгенской зоны по туристическим визам. Исключение тогда сохранили только для поездок по семейным обстоятельствам, на учебу, лечение или работу.

Следующий этап ужесточения правил пришелся на лето 2023 года – 6 июля правительство Финляндии приняло постановление, которое бессрочно продлило прежние ограничения и ввело новые запреты. Документ серьезно урезал возможности для деловых поездок, запретил въезд владельцам финской недвижимости без веских оснований, а также обязал студентов приезжать в страну только для участия в официальных учебных программах.

В конце 2023 года Хельсинки поэтапно закрыл все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Кроме того, вдоль восточных рубежей возвели 200-километровое заграждение. Его строительство началось в марте 2023 года и завершилось в сентябре 2026 года.