Ранее он уточнял, что сначала были сбиты 17 БПЛА, затем еще три, позднее – еще 15.

"15 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал Собянин в своем канале в "Максе".

После этого глава региона добавил, что российские силы ПВО сбили еще 20 беспилотников.

"Уничтожены еще 16 вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – уточнил глава города в последней сводке.

На фоне вечерней атаки Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов сразу в трех столичных авиагаванях – Внуково, Домодедово и Жуковском.

Минобороны России заявило, что с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областями и Московским регионом.

Вечерний налет последовал за рекордной ночной атакой: по данным Сергея Собянина, с 17:00 15 ноября до 08:00 16 ноября в сторону Московского региона летели около 600 беспилотников. Большую часть сбили на дальних рубежах, а 191 дрон нейтрализовали непосредственно на подлете к городу.

По информации Минобороны России, в течение прошедшей ночи над регионами страны перехватили 1336 беспилотников, а за полные сутки силы ПВО уничтожили 2049 БПЛА самолетного типа, семь управляемых авиабомб и четыре крылатые ракеты.

Обновлено в 21:40.