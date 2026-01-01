По данным ведомства, беспилотники обезврежены над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Последствия атак в регионах РФ

Три человека, двое взрослых человек и ребенок, пострадали в Северском районе Краснодарского края после падения обломков БПЛА. Пострадавших госпитализировали, сообщили 16 ноября в региональном оперативном штабе. Там указали, что в поселке Ильском произошло возгорание на территории одного из предприятий. На местах работают оперативные и специальные службы.

Впоследствии в оперштабе Кубани уточнили, что количество пострадавших в Северском районе увеличилось до шести. "В их числе двое несовершеннолетних. Двоих взрослых и одного ребенка госпитализировали, еще троим оказали медицинскую помощь амбулаторно", – говорится в сообщении в канале штаба в мессенджере "Макс".

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, утром в понедельник в результате воздушной атаки трое мужчин получили ранения. Они доставлены в больницу. "В Азове возникли возгорания на четырех производственных объектах. Экстренные службы работают на местах происшествий", – написал он в своем канале в мессенджере "Макс". В Миллеровском районе в слободе Рогалик в результате падения фрагментов БПЛА повреждения получили газопровод и три частных дома, произошло возгорание. Пострадавших нет, указал чиновник.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в соцсетях о 20 уничтоженных дронах над территорией региона. Над Тульской областью, по данным главы региона Дмитрия Миляева, ликвидировано 10 дронов. Пострадавших в обоих случаях нет.

Глава Калужской области Владислав Шапша указал, что за минувшие вечер и ночь силами ПВО уничтожены 44 БПЛА над территориями пяти муниципальных округов, а также на окраине Калуги. По его информации, пострадавших и разрушений нет.

По данным главы Брянской области Егора Ковальчука, за сутки над регионом уничтожено 419 БПЛА.

За минувшие сутки ВСУ 154 раза атаковали территорию Белгородской области, сообщил губернатор Александр Шуваев. Он указал, что ВСУ пять раз обстреляли регион из артиллерии, за сутки сбит и подавлен 361 беспилотник. Девять человек пострадали, четверых из них госпитализировали.

По данным губернатора Курской области Александра Хинштейна, с 9:00 15 ноября до 9:00 16 ноября над регионом было сбито 299 украинских беспилотников различного типа. 27 раз ВСУ обстреляли из артиллерийских орудий отселенные районы приграничья, 30 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств. Пострадали восемь человек, в том числе двое детей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 17:00 15 ноября до 8:00 16 ноября в сторону Московского региона летели около 600 беспилотников. Большую часть дронов силы ПВО поразили на дальних рубежах. 191 БПЛА нейтрализован на подлете к Москве.

Обновлено в 9:55.