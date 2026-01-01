Первое сообщение об уничтожении воздушных целей появилось в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина в 20:09 мск накануне. За один час в небе Подмосковья было уничтожено 60 воздушных целей.

Вторая волна налетов пришлась на промежуток с 23:27 до 23:54 мск – менее чем за полчаса было сбито еще 23 БПЛА.

Третья волна атак началась спустя два часа, если судить по сообщениям мэра, около 2:01 мск. Менее чем за час на подлете к столице уничтожено еще 57 дронов.

Во всех сообщениях говорилось о группах сбитых дронов, самые крупные из них достигали 15 беспилотников. Во всех случаях мэр отмечал, что "специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков".

На каких направлениях на подлете к столице уничтожались БПЛА, Сергей Собянин не уточнил. Кроме того, неизвестны последствия атаки на земле.

Последнее по времени сообщение о беспилотниках было опубликовано в 2:57 мск.

По данным Росавиации, с вечера по согласованию работают московские аэропорты Внуково и Шереметьево.