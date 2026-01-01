Атака на Самарскую область: известно о 4 погибших, есть пострадавшие

"Есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь. Информация в данный момент дополняется. Работы ведут экстренные службы. Развернут оперативный штаб", – указал губернатор.

Иные детали, включая точное место и характер повреждений, не приводятся.

В соцсетях главы Самары Ивана Носкова дополнительной информации нет – указывается лишь на введение режима беспилотной опасности и его отмену.

"Режим опасности атаки БПЛА объявляли дважды за прошедшие ночь и утро. Первый раз жителей предупредили об опасности в 23:45 12 ноября, а второй раз предупреждение пришло в 8:50 13 ноября. Окончательно отбой дали только в 11:00 13 ноября", – рассказывают в местном издании 63.ru.

В аэропорту Самары (Курумоч) сегодня вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов (8:08 в Telegram-канале Росавиации), к настоящему моменту они сняты (11:35). Агентство ТАСС сообщало со ссылкой на сведения онлайн-табло (11:09), что в аэропорту задерживаются 28 рейсов: 15 на вылет, 13 на прибытие. В том числе был задержан вылет пяти рейсов в Москву и четырех в Санкт-Петербург.

В 63.ru напоминают, что позавчера, 11 ноября, в Самаре около часа действовал режим ракетной опасности. Также была объявлена атака БПЛА, из-за чего небо было закрыто около шести часов, наблюдались перебои с мобильным интернетом.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 13 ноября над регионами России было сбито 1198 беспилотников самолетного типа.

В результате атаки беспилотников на промышленную зону Волгограда погибли четыре человека, еще двое получили ранения и были госпитализированы. Произошли локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории.

В Ростове-на-Дону в результате атаки пострадал мужчина, повреждения получили девять многоквартирных домов.