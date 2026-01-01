Армению лишили права голоса в ОДКБ

"Тема затрагивалась, было принято решение. В связи с тем что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ", – приводит Юнашев слова Пескова в своем Telegram-канале 11 ноября 2026 года, в среду.

Сегодня в Кремле проходит заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Об исключении же Армении речи не было. По словам генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова, Ереван может быть восстановлен в своих правах при погашении задолженности.

"Вопрос об исключении Армении из ОДКБ не стоял. Армения, как только решит погасить задолженность по своим взносам, она может быть восстановлена в плане направления своих сотрудников и в плане участия в работе Организации Договора о коллективной безопасности. Ну, решение за руководством Армении", – цитирует Масадыкова "Интерфакс".

Еще в сентябре 2024 года премьер-министр Никол Пашинян заявил о заморозке участия Армении в работе ОДКБ, в октябре 2024-го глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван просчитывает риски решения о выходе из организации, а в декабре того же года премьер заявил, что отношения Армении и ОДКБ прошли "точку невозврата".

Пашинян в парламенте говорил, что выступает за исключение республики из ОДКБ и будет доволен, если это произойдет. Он добавил, что в ближайшие пять лет Ереван не намерен активизировать работу в организации и что интерес Армении к ОДКБ иссяк. Отвечая на вопрос о возможной альтернативе, Пашинян допустил варианты укрепления отношений с Турцией и Азербайджаном или подачи заявки в НАТО, подчеркнув, что приглашения в Альянс нет.

10 ноября 2026 года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал о намерении глав внешнеполитических ведомств стран ОДКБ подготовить проект решения о лишении Армении права голоса, ведь Ереван не перечисляет членские взносы уже более двух лет.

ОДКБ – региональная международная военно-политическая организация, создана в 1992 году. В нее входят Россия, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Азербайджан, Грузия и Узбекистан вышли или приостановили членство в организации ранее.

В официальном Ереване считают, что ОДКБ не выполнила своих обязательств по коллективной безопасности – военно-политический блок проявил пассивность и отказался защитить ее суверенитет во время вооруженных столкновений с Азербайджаном, это и привело к глубокому кризису доверия к организации.