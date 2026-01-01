Франция и Германия обсуждают правила возможных ударов по России

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом обсуждений.

По данным издания, французские представители проводят консультации с немецкими коллегами, чтобы согласовать подход Берлина к применению оружия для так называемых глубоких высокоточных ударов с ядерной стратегией Франции.

Один из французских чиновников предупредил, что даже атака на российскую цель с использованием обычного вооружения может вызвать ядерный ответ.

"Если россияне неверно истолкуют сигнал, можно подойти к ядерному порогу, даже не осознавая этого", – приводит FT слова собеседника.

Опасения Парижа связаны с масштабными планами Берлина по наращиванию арсенала дальнобойных вооружений. Германия закупает и разрабатывает несколько типов ракет наземного базирования с дальностью от 500 до более чем 2 тыс. километров. Они потенциально позволят немецким вооруженным силам наносить удары по целям в глубине российской территории.

Французские власти также обеспокоены концепцией "передового сдерживания", которую продвигает президент Эмманюэль Макрон. Она предполагает расширение сотрудничества с европейскими союзниками в сфере французского ядерного сдерживания. В Париже опасаются, что в случае удара со стороны Германии или другого партнера Москва может возложить ответственность и на Францию.

Один из собеседников FT отметил, что Париж за годы существования ядерного арсенала выработал собственные неписаные правила и принципы, своего рода "ядерную грамматику". По его мнению, Германии не хватает подобного опыта, поэтому необходимо выработать четкую доктрину, которая позволит избежать неправильного понимания военных сигналов.

При этом Берлин не выступает против инициативы Парижа. Высокопоставленный немецкий чиновник заявил FT, что европейским странам необходимо выработать общую доктрину и единое понимание возможной эскалации конфликта.

По его словам, вопрос совместного подхода к применению дальнобойного оружия обсуждался с самого начала работы над такими вооружениями. Переговоры, как пояснил представитель Германии, затормозились из-за внутренних дискуссий во Франции о будущем ее ядерной стратегии, но сейчас активизировались.

Одним из возможных результатов обсуждений может стать совместное заявление Германии, Франции и Великобритании. Однако, по словам немецкого чиновника, до его появления еще далеко.

Великобритания также участвует в обсуждении правил применения дальнобойного оружия. Лондон и Берлин разрабатывают совместные вооружения с дальностью более 2 тыс. километров и рассматривают возможность присоединения Франции к этой программе.

Представители Германии и Великобритании подчеркивают, что такие удары должны быть направлены на военный потенциал противника – командные центры, логистические узлы, склады боеприпасов и предприятия по производству оружия, а не на правительственные здания или ядерные объекты. Кроме того, решения о применении подобных вооружений должны приниматься с учетом позиции союзников по НАТО.