Последствия атаки на Ростов: повреждено 9 домов, десятки остались без тепла, введен режим ЧС

В Ростове приняли решение ввести режим ЧС на улицах, в границах которых падением беспилотников был нанесен ущерб. По сведениям мэра Александра Скрябина, пострадали девять многоквартирных домов (ранее Слюсарь писал о пяти).

В Октябрьском районе без теплоснабжения остались 114 домов. В том числе в 79 тепло должно скоро появиться, так как устранена причина отключения – в котельную по улице Гагаринская была приостановлена подача воды, сейчас идет заполнение системы теплоносителем.

"Также пострадала воздушная теплотрасса, обеспечивающая теплом еще 35 домов. Специалисты теплоснабжающей организации приступят к восстановлению подачи ресурса после завершения работы на месте происшествия экстренных служб", – указал Скрябин.

На базе лицея №71 (улица Таганрогская, 139/6) налажена работа оперативного штаба по приему заявлений от пострадавших жителей. Решено организовать обход для оценки и фиксации ущерба.

Ранее сегодня губернатор Слюсарь указывал, что в Советском районе в производственном помещении произошел пожар, но он уже ликвидирован.

Он также писал, что для жителей получившего повреждения многоквартирного дома в Октябрьском районе развернут пункт временного размещения.

По его данным, в результате атаки был ранен мужчина, он госпитализирован.

Последняя информация от губернатора появилась в его Telegram-канале в 7:30, от мэра – в 11:37. Скрябин не дает никаких уточнений по поводу пострадавших или пожара.