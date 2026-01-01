При атаке беспилотников на Ростовскую область возникли пожары в Аксайском районе и в областном центре

По его данным, в результате падения обломков беспилотников возникло возгорание в производственном помещении в Советском районе областного центра и на складе в Аксайском районе области. На складе огонь охватил площадь до 1500 кв. м, уточнил глава региона в мессенджерах.

Кроме того, в Октябрьском районе области повреждены окна в 5-этажном доме. Жители дома эвакуированы, им оказывают необходимую помощь. Также произошло возгорание трех легковых автомобилей,

В Азовском районе в хуторе Колузаево в результате падения обломков БПЛА повреждены крыша, двери, остекление в 4 частных домах, в одном из них повреждена газовая труба.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что во всех инцидентах люди не пострадали. Другие подробности не сообщаются.

В Аксайском районе Ростовской области расположено множество крупных распределительных центров, складских комплексов и логистических парков, в том числе крупные центры маркетплейсов Jzon и Яндекс.Маркет.

Ростовская область подвергается воздушным атакам практически ежедневно. В ночь на 12 ноября, по официальным данным, налет прошел без серьезных последствий: ПВО уничтожили беспилотники в городе Каменске-Шахтинском и Чертковском районе.

Днём ранее, в ночь на 11 ноября, на регион была совершена более масштабная атака – тогда в пяти северных районах области (Боковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском) сбили около 40 БПЛА.