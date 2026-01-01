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На юге Москвы взорвался автомобиль

На Кировоградской улице на юге Москвы в результате взрыва автомобиля пострадал мужчина. По данным СМИ, пострадавшего выбросило из машины на проезжую часть. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник, инцидент произошел в районе Чертаново Северное. Ряд изданий сообщил, что взрыв прогремел, когда автомобиль находился в движении.

По данным SHOT, черный внедорожник проехал около 200 м, после чего раздался взрыв. У машины выбило двери с левой стороны, а на дороге оказались разбросаны детали кузова и куски резины. В публикациях СМИ марку автомобиля указывают по-разному: одни называют Toyota, другие – Lexus.

Кто пострадал при взрыве автомобиля в Москве

Уточняется, что пострадавшим может быть 72-летний Сергей Заворотный, кандидат исторических наук, журналист и публицист. Ранее он работал пресс-секретарем бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Очевидец происшествия рассказал изданию, что двигался по Кировоградской улице навстречу автомобилю. По его словам, после взрыва водителя выбросило через лобовое стекло. Мужчина подошел к пострадавшему, проверил пульс и вызвал скорую помощь. SHOT сообщает, что у мужчины диагностировали осколочные ранения груди и спины, а также серьезные травмы ног. Эти сведения о состоянии пострадавшего официально пока не подтверждены.

Что известно о причинах взрыва

В публикациях СМИ появились разные версии произошедшего. Изначально сообщалось о возможной неисправности газового оборудования или взрыве шин. Позднее Mash и SHOT написали о возможном срабатывании самодельного взрывного устройства под автомобилем.

Официального подтверждения этой версии на данный момент нет. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи. В столичном управлении Следственного комитета сообщили, что на место выехала следственная группа Главного следственного управления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Позже в СКР подтвердили, что в результате взрыва пострадал находившийся за рулем автомобиля Сергей Заворотный. Он доставлен в одну из городских больниц, где ему оказывается медицинская помощь.

За последние два дня это уже второе подобное происшествие. Накануне, 12 ноября 2026 года, взорвался автомобиль в Санкт-Петербурге. В результате этого ЧП погиб военный.

Обновлено в 13:00 мск

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Метки: взрыв Москва
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