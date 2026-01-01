На юге Москвы взорвался автомобиль

Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник, инцидент произошел в районе Чертаново Северное. Ряд изданий сообщил, что взрыв прогремел, когда автомобиль находился в движении.

По данным SHOT, черный внедорожник проехал около 200 м, после чего раздался взрыв. У машины выбило двери с левой стороны, а на дороге оказались разбросаны детали кузова и куски резины. В публикациях СМИ марку автомобиля указывают по-разному: одни называют Toyota, другие – Lexus.

Кто пострадал при взрыве автомобиля в Москве

Уточняется, что пострадавшим может быть 72-летний Сергей Заворотный, кандидат исторических наук, журналист и публицист. Ранее он работал пресс-секретарем бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Очевидец происшествия рассказал изданию, что двигался по Кировоградской улице навстречу автомобилю. По его словам, после взрыва водителя выбросило через лобовое стекло. Мужчина подошел к пострадавшему, проверил пульс и вызвал скорую помощь. SHOT сообщает, что у мужчины диагностировали осколочные ранения груди и спины, а также серьезные травмы ног. Эти сведения о состоянии пострадавшего официально пока не подтверждены.

Что известно о причинах взрыва

В публикациях СМИ появились разные версии произошедшего. Изначально сообщалось о возможной неисправности газового оборудования или взрыве шин. Позднее Mash и SHOT написали о возможном срабатывании самодельного взрывного устройства под автомобилем.

Официального подтверждения этой версии на данный момент нет. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи. В столичном управлении Следственного комитета сообщили, что на место выехала следственная группа Главного следственного управления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Позже в СКР подтвердили, что в результате взрыва пострадал находившийся за рулем автомобиля Сергей Заворотный. Он доставлен в одну из городских больниц, где ему оказывается медицинская помощь.

За последние два дня это уже второе подобное происшествие. Накануне, 12 ноября 2026 года, взорвался автомобиль в Санкт-Петербурге. В результате этого ЧП погиб военный.

Обновлено в 13:00 мск