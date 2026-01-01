У штаб-квартиры Nvidia появились цветы и свечи после скандала вокруг Дженсена Хуанга

"Люди были замечены за возложением цветов и свечей перед вывеской Nvidia у штаб-квартиры компании в городе Санта-Клара, штат Калифорния", – говорится в публикации TMZ в социальной сети X.

На фотографиях, распространенных в интернете, видны как минимум три букета у стены с логотипом компании. На одном из снимков мужчина зажигает белую свечу. Происходящее напоминает импровизированный мемориал, хотя о мотивах участников акции не сообщается.

Что известно о скандале вокруг Дженсена Хуанга

В четверг Nvidia объявила об уходе Дженсена Хуанга с постов президента и генерального директора компании. Это произошло на фоне публикаций СМИ о его предполагаемых отношениях как минимум с двумя сотрудницами Nvidia и женщиной по имени Элис Хуанг, которую подозревают в связях с китайскими спецслужбами.

По данным публикаций, Элис Хуанг могла передавать информацию китайским правительственным структурам. Однако доказательств ее причастности к разведывательной деятельности публично не представлено. Министерство иностранных дел Китая назвало беспочвенными утверждения о китайском шпионаже в контексте дела Nvidia.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Хуанг тяжело переживает происходящее. В интервью телеведущему и политическому комментатору Стивену Эй Смиту американский лидер рассказал, что разговаривал с предпринимателем.

"Я разговаривал с ним вчера. Он проходит через ад", – сказал Трамп.

При этом президент выразил уверенность, что Хуанг сможет восстановить свое положение. Он также подчеркнул, что подозрения в шпионаже в отношении Элис Хуанг пока не доказаны, и допустил, что без этих обвинений ситуация для предпринимателя могла бы сложиться иначе.

Между тем, как сообщила The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием разговора, Трамп пытался убедить Хуанга не уходить с должности. По данным издания, президент позвонил предпринимателю незадолго до объявления об отставке и призвал его продолжать бороться за свое положение в компании.

Сенат США потребовал от Хуанга выступить на открытых слушаниях

Скандал привлек внимание американских законодателей. Председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт направил Дженсену Хуангу письмо с просьбой добровольно явиться на открытые слушания 3 декабря 2026 года.

В обращении сенатор сослался на публикации СМИ, которые вызвали обеспокоенность возможными угрозами национальной безопасности. В частности, в документе упоминаются материалы The New York Times и The Wall Street Journal о предполагаемых связях женщины с китайскими спецслужбами.

Скотт предупредил, что в случае отказа Хуанга прийти добровольно комитет может воспользоваться имеющимися полномочиями и направить ему повестку.

Nvidia была основана в 1999 году. Компания разрабатывает графические процессоры и технологии для искусственного интеллекта. Ее штаб-квартира расположена в Санта-Кларе, штат Калифорния.