Продолжительный налет на Москву: к середине ночи количество сбитых БПЛА превысило 100

Первое сообщение об уничтожении воздушных целей появилось в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина в 21:34 мск. Градоначальник информировал об уничтожении сразу пяти БПЛА.

В последующих сообщениях также говорилось о группах сбитых дронов. Самая крупная из них насчитывала 21 беспилотник. Во всех случаях мэр отмечал, что "специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков".

На каких направлениях на подлете к столице уничтожались БПЛА, Сергей Собянин не уточнил. Кроме того, неизвестны последствия атаки на земле.

Последнее по времени сообщение о беспилотниках было опубликовано в 1:23 мск. Через 40 мин, в 2:08 мск, мэр дополнительно сообщил об уничтожении трех БПЛА: таким образом число ликвидированных за ночь воздушных целей достигло 102.

По данным Росавиации, ограничена работа всех аэропортов московского авиаузла: Внуково, Домодедово и Жуковский закрыты с вечера, позже к ним присоединился и Шереметьево.

Обращает на себя внимание, что массированная атака беспилотников на российскую столицу началась через считанные часы после того, как Москву покинули переговорщики от США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф.

Вечером 4 сентября Владимир Зеленский объявил, что на время предыдущего визита американской делегации в Москву (5 сентября) и последующей поездки в Киев (6 сентября) Украина приостанавливает дальнобойные воздушные удары по территории России. В этот раз такого ограничения не вводилось.

Обновлено в 2:32 мск 13 ноября 2026 года