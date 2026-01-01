Удары по заводам и жилым домам, погибшие и раненые: последствия ночной атаки 1198 БПЛА на регионы

По данным ведомства, дроны сбивали с 20:00 12 ноября до 8:00 13 ноября. Беспилотники перехватывали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Чёрного моря.

В результате атаки беспилотников на промышленную зону Волгограда погибли четыре человека, еще двое получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В рабочем поселке Светлый Яр повреждения получили окна и балконы трех пятиэтажных жилых домов, а также молодежного центра. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Помимо этого, произошли локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории. В Волгограде (Красноармейский и Кировский районы города) находятся крупнейшие предприятия нефтеперерабатывающей, химической, металлургической и машиностроительной отраслей. Этот промышленный узел является основой тяжелой индустрии всего юга России.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи несколько раз сообщал об уничтожении беспилотников, летевших в сторону столицы. По его данным, с 18:00 12 ноября до 8:00 13 ноября к Московскому региону направлялись 467 дронов. Большую часть из них перехватили на дальних подступах, еще 144 беспилотника сбили на подлете к Москве.

В Ростове-на-Дону в результате атаки пострадал мужчина, повреждения получили пять многоквартирных домов. Для жильцов одного из них организовали пункт временного размещения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Всего над регионом, по его словам, уничтожили 120 беспилотников.

В Калужской области за вечер 12 ноября и ночь 13 ноября силы ПВО сбили 133 БПЛА. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

В Брянской области в результате атаки беспилотника погиб 52-летний мужчина. По словам губернатора Егора Ковальчука, дрон-камикадзе атаковал его, когда тот ехал на мопеде между населенным пунктом Брахлов и поселком Октябрь.

Кроме того, при ударе беспилотника по автомобилю в селе Лобановка пострадал 74-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь, лечение он будет проходить амбулаторно. Еще один взрыв произошел возле деревни Романовки. По предварительным данным, там сработало устройство, сброшенное с беспилотника. Повреждения получили легковой автомобиль и прицеп, пострадавших нет.

Губернатор также сообщил, что за прошедшие сутки над Брянской областью уничтожили 303 беспилотника.