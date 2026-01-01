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Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны вечером в четверг и в ночь на пятницу, 13 ноября 2026 года, отражали массированный налет украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Мэр Сергей Собянин сообщил, что с 18:00 12 ноября до 8:00 13 ноября в сторону Московского региона летело 467 беспилотников.

По словам Собянина, большая часть БПЛА была уничтожена на дальних рубежах "144 беспилотника нейтрализовано на подлете к Москве", – указал мэр в своем канале в мессенджере "Макс".

Собянин сообщал об уничтожении летевших к мегаполису дронов с 21:30 12 ноября. Массированная атака беспилотников на российскую столицу началась через считаные часы после того, как Москву покинули переговорщики от США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф.

Летательные аппараты сбивали группами. Вначале мэр проинформировал об уничтожении сразу пяти БПЛА. В последующих сообщениях также говорилось о группах сбитых дронов. Самая крупная из них насчитывала 21 беспилотник. Последнее по времени сообщение было опубликовано около 2:00 мск. Во всех случаях Собянин отмечал, что "специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков". На каких направлениях на подлете к столице уничтожались БПЛА, он не уточнял.

По данным Росавиации, была ограничена работа всех аэропортов московского авиаузла: Внуково, Домодедово и Жуковский закрыли с вечера, позже к ним присоединился и Шереметьево.

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Метки: беспилотники БПЛА Москва Сергей Собянин
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