Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву

По словам Собянина, большая часть БПЛА была уничтожена на дальних рубежах "144 беспилотника нейтрализовано на подлете к Москве", – указал мэр в своем канале в мессенджере "Макс".

Собянин сообщал об уничтожении летевших к мегаполису дронов с 21:30 12 ноября. Массированная атака беспилотников на российскую столицу началась через считаные часы после того, как Москву покинули переговорщики от США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф.

Летательные аппараты сбивали группами. Вначале мэр проинформировал об уничтожении сразу пяти БПЛА. В последующих сообщениях также говорилось о группах сбитых дронов. Самая крупная из них насчитывала 21 беспилотник. Последнее по времени сообщение было опубликовано около 2:00 мск. Во всех случаях Собянин отмечал, что "специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков". На каких направлениях на подлете к столице уничтожались БПЛА, он не уточнял.

По данным Росавиации, была ограничена работа всех аэропортов московского авиаузла: Внуково, Домодедово и Жуковский закрыли с вечера, позже к ним присоединился и Шереметьево.