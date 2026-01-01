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Пожар вспыхнул на предприятии в Волгограде из-за падения обломков БПЛА

В ночь на пятницу, 13 ноября 2026 года, средства противовоздушной обороны отражали массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на промышленные объекты Волгограда.

"В результате падения обломков БПЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории", – сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, слова которого привела региональная администрация в мессенджерах.

На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждений жилых домов также не зафиксировано.

В южной промышленной зоне Волгограда (Красноармейский и Кировский районы города) сосредоточены крупнейшие предприятия нефтеперерабатывающей, химической, металлургической и машиностроительной отраслей. Этот промышленный узел является основой тяжелой индустрии всего юга России.

В частности, здесь расположен ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге страны мощностью около 14 млн т нефти в год. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и масла. Предприятие регулярно подвергалось атакам беспилотников начиная с 2024 года. По открытым данным СМИ, за это время завод был атакован не менее 10 раз.

К этому заводу территориально примыкает АО "Каустик" – ведущий производитель базовой промышленной химии. Предприятие специализируется на выпуске каустической соды, синтетической соляной кислоты, жидкого хлора и поливинилхлорида.

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Метки: беспилотники Волгоград
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