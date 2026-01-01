Пожар вспыхнул на предприятии в Волгограде из-за падения обломков БПЛА

"В результате падения обломков БПЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории", – сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, слова которого привела региональная администрация в мессенджерах.

На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждений жилых домов также не зафиксировано.

В южной промышленной зоне Волгограда (Красноармейский и Кировский районы города) сосредоточены крупнейшие предприятия нефтеперерабатывающей, химической, металлургической и машиностроительной отраслей. Этот промышленный узел является основой тяжелой индустрии всего юга России.

В частности, здесь расположен ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге страны мощностью около 14 млн т нефти в год. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и масла. Предприятие регулярно подвергалось атакам беспилотников начиная с 2024 года. По открытым данным СМИ, за это время завод был атакован не менее 10 раз.

К этому заводу территориально примыкает АО "Каустик" – ведущий производитель базовой промышленной химии. Предприятие специализируется на выпуске каустической соды, синтетической соляной кислоты, жидкого хлора и поливинилхлорида.