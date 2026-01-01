"Они гордо объявили, что венесуэльская нефть теперь контролируется ими, а не Китаем и Россией. Хотя мы ничего там не контролировали, и китайцы тоже, но мы были партнерами. Нас вытесняют оттуда, нас вытесняют со всех энергетических рынков", – сказал Лавров.

По его словам, в США одобрена доктрина доминирования на мировых энергорынках: "Нефтяная индустрия Сербии с «Газпром нефтью» в качестве главного акционера реформируется. Нас оттуда тоже выжимают".

Сделка NIS с MOL

Российские владельцы NIS и венгерская нефтегазовая группа MOL подписали договор о продаже российской доли, сообщил министр финансов Сербии Синиша Мали в эфире Bloomberg Adria. По его словам, договоренность между российской стороной, мажоритарным владельцем, и MOL достигнута, акционерное соглашение с венгерской стороной заключило и государство. Для завершения сделки нужно одобрение антимонопольных органов Сербии и Боснии и Герцеговины. Мали сообщил о письменной договоренности увеличить долю Сербии в NIS примерно с 30 до 35%.

Речь идет о пакете 56,15% акций: 44,85% принадлежали "Газпром нефти", еще 11,3% – компании "Интэлидженс" под управлением "Газпром капитала". Основные условия согласовали в январе 2026 года. В мае "Газпром нефть" подтвердила подготовку сделки с MOL. 16 июня власти Сербии и MOL подписали акционерное соглашение о будущем управлении NIS.

Продажи российского пакета потребовали США, которые ввели санкции против NIS в январе 2025 года; вступление ограничений в силу неоднократно откладывали.

Что такое NIS

"Нефтяная индустрия Сербии" занимается добычей и переработкой нефти и газа, владеет единственным в Сербии НПЗ в Панчево мощностью около 4,8 млн т в год и сетью более чем из 400 АЗС. Компания обеспечивает страну моторным топливом

В декабре 2025 года завод приостанавливал работу из-за нехватки нефти на фоне санкций США. Помимо прямого российского участия в газодобыче, Сербия связана с Россией поставками газа через "Турецкий поток" и Болгарию; в сентябре договоренности продлили до конца 2026 года.

"Газпром" будет поставлять газ в Сербию на льготных условиях как минимум до конца года.