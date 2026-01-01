"С большой долей вероятности нынешняя неделя станет финалом метеорологической осени", – отметил он.

По оценке синоптика, уже на следующей неделе среднесуточная температура воздуха уйдет в минус, что означает начало метеорологической зимы с опозданием примерно на 10 дней. Осадки все чаще будут выпадать в виде снега.

При этом текущая неделя ожидается для ноября достаточно теплой. Со вторника начнет снижаться атмосферное давление, а в среду барометры покажут около 732 миллиметров ртутного столба, что на 14–16 единиц ниже климатической нормы.

Самым теплым днем станет четверг: столбики термометров поднимутся до +4–6°C, на 4–5°C выше обычных значений.

В выходные возможны небольшие дожди, в воскресенье местами с мокрым снегом, однако температура еще будет держаться выше нуля.

К 31 декабря в Москве, вероятнее всего, сформируется снежный покров, однако его высота может не дотянуть до климатической нормы, заявил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. Он рассказал о прогнозе погоды на первый месяц календарной зимы.