По данным издания, речь идет о миссии Volia, не связанной с непосредственным участием в боях. Французские военные обучают украинских солдат и обслуживают переданную Киеву технику, в том числе артиллерийские установки Caesar, истребители Mirage 2000 и высокоточные ракеты.

RFI утверждает, что для сокрытия присутствия на Украине Париж использует подразделение Gerfaut, размещенное в Польше в составе европейской программы подготовки украинских военнослужащих. Французским солдатам, направляемым на украинскую территорию, предписывают указывать, что они следуют в Польшу.

Издание также сообщает, что французские власти не уведомили парламент о существовании миссии Volia. Председатель комиссии по иностранным делам и обороне сената Седрик Перрен заявил, что, согласно конституции, президент обязан информировать парламентариев об отправке французских войск за рубеж, даже если они не участвуют в боевых действиях.

12 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские страны осведомлены о недопустимости размещения иностранных войск на территории Украины. По словам российского лидера, Россия с самого начала переговорного процесса выступала против присутствия иностранных военных, считая это угрозой национальной безопасности.

7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала размещение иностранных контингентов на Украине абсолютно недопустимым, отметив, что их развертывание будет означать военную интервенцию и намеренное создание дополнительных угроз безопасности России.