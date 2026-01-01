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Что сказала Каллас об участии в переговорах по Украине

По словам Каллас, лидеры приняли решение о составе группы и им решать. Но она каждый месяц проводит встречи министров иностранных дел, а в дипломатической службе ЕС есть эксперты, знакомые с переговорами и работавшие с Россией. Поэтому она может работать над содержанием переговоров, чтобы сохранять на нем внимание.

Каллас также заявила, что Евросоюз должен требовать прекращения огня как предварительного условия для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По ее мнению, обсуждать архитектуру безопасности в Европе до достижения перемирия не следует.

В выступлении перед журналистами Каллас сказала, что ЕС сформулировал максимальные требования в ответ на максимальные требования России. Российские требования она назвала "абсурдными" и заявила, что они якобы служат предлогом для продолжения конфликта.

По ее словам, рычагами ЕС остаются санкции и замороженные активы и любой шаг должен сопровождаться встречными уступками. В максимальные требования ЕС входит вывод российских войск из всех стран, где они размещены, включая Грузию и Молдову, сказала Каллас.

Кого ЕС включил в переговорную группу по Украине

Европейские лидеры по итогам саммита 13 ноября в Дублине согласовали состав для будущих переговоров. В него вошли представители Еврокомиссии и Европейского совета, а также пяти стран: Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании. Каллас и возглавляемая ею дипломатическая служба ЕС в состав делегации не попали.

Европа будет представлена на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в формате "E5 + ЕС", то есть Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания (эти страны составляют E5) и институты всего Евросоюза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решение о таком диалоге будет зависеть от реальных намерений европейцев и их готовности способствовать мирному процессу. Он подчеркнул, что президент Владимир Путин никогда не отказывался от контактов с европейскими лидерами.

Ранее Песков признавал, что на определенном этапе обсуждать будущую систему безопасности в Европе без европейцев будет невозможно. Кремль также опроверг сообщения о российских требованиях выхода отдельных стран из НАТО.