В своем канале в мессенджере "Макс" Хуснуллин отметил: "Опыт и и все необходимые ресурсы для решения этой задачи у нас есть".

Что известно о ситуации на Крымском мосту

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, власти региона приняли решение организовать пункты обогрева на подъезде к Крымскому мосту.

"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева. Один разместят в районе Тамани, второй – рядом с досмотровым комплексом. В них можно будет согреться и выпить горячего чая. Также для водителей установят биотуалеты", – написал он в "Максе".

Губернатор Кубани попросил автомобилистов сохранять спокойствие, учитывать ситуацию при планировании поездки и следить за сообщениями официальных источников. Он отметил, что движение по мосту "ограничено ориентировочно до середины дня".

Советник главы Крыма Олег Крючков обратился к водителям с просьбой не выезжать с полуострова в сторону Краснодарского края до официальной информации о ситуации на Крымском мосту. В своем Telegram-канале он попросил всех доверять исключительно информации официальных лиц, министерства и ведомств.

"Вся информация будет доведена после обследования моста", – написал Крючков.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что связался с главой Крыма Сергеем Аксёновым для координации действий. Он призвал севастопольцев скорректировать планы на поездки как минимум до середины дня, отметив, что выезд через мост на материк ограничен. "Как только станет понятно, как и когда будет восстановлено сообщение, вы получите всю информацию", – указал Развожаев.

Утром 16 ноября губернатор Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ ударили по Крымскому мосту. Он добавил, что для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб. Как впоследствии указали в Минтрансе РФ, в результате атаки украинских беспилотников на инфраструктуру моста временно приостановлено движение по его автомобильной части. В ведомстве отметили, что железнодорожное сообщение осуществляется штатно.

Предыдущие атаки ВСУ на Крымский мост

Крымский мост соединяет Таманский полуостров в Краснодарском крае с Керченским полуостровом в Крыму. Длина моста – 19 км, из них около 7,5 км проходят над акваторией. Конструкция включает автомобильное и железнодорожное полотна. Автодорога состоит из четырех полос, железнодорожная линия имеет два пути.