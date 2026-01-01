Поезда в Коми и на юге Архангельской области переведены на спецграфик

Часть пути пассажиры будут преодолевать на автобусах, на пересадку отводится 2–3 часа, в отдельных случаях до 6 часов. Из-за этого меняется время отправления и прибытия, в том числе на конечные станции Воркута, Лабытнанги и Сыктывкар.

По специальному графику следуют поезда (время указано по мск):

№ 41/42 Воркута – Москва: с 13 ноября отправление в 15:10 вместо 16:50;

№ 21/22 Лабытнанги – Москва: с 13 ноября отправление в 13:15 вместо 14:17;

№ 375/376 Воркута – Москва: с 13 ноября отправление в 15:50 вместо 18:50;

№ 93/94 Лабытнанги – Санкт-Петербург: с 14 ноября отправление в 14:44 вместо 16:48;

№ 98/97 Сыктывкар – Санкт-Петербург: с 14 ноября отправление в 9:08 вместо 12:30;

№ 309/310 Воркута – Адлер: с 16 ноября отправление в 11:00 вместо 12:05;

№ 311/312 Воркута – Новороссийск: с 17 ноября отправление в 11:00 вместо 12:05.

Для бесперебойной работы подготовлены резервные составы.

Пролет железнодорожного моста через реку Виледь обрушился, вызвав сход вагонов грузового поезда, около 05:00 10 ноября, на границе Котласского и Вилегодского округов Архангельской области. В составе было 52 вагона, с пути сошли 12, из них семь опрокинулись, включая шесть порожних цистерн.

Восстановительные работы на этом участке железной дороги ведутся в круглосуточном режиме: сооружены временные подъездные пути для техники, подняты сошедшие с рельс вагоны. Здесь работают около 200 сотрудников РЖД, восстановительные поезда, спецтехника, заявили в администрации Архангельской области 13 ноября.

На место аварии приехали губернатор области Александр Цыбульский и генеральный директор РЖД Олег Белозёров. По словам Цыбульского, "до конца месяца, а есть большая вероятность, что и раньше, движение на этом направлении будет восстановлено".

Перевозка автотранспортом для пассажиров запущена между станциями Виледь и Сольвычегодск. Для этого задействовали 20 автобусов общей вместимостью 630 человек. Колонны передвигаются в сопровождении экипажей ГАИ. 10 ноября перевезено 1786 пассажиров, 11 ноября – 1239, 12 ноября – 1811, включая 15 маломобильных.

Пострадал в том числе и Поезд Деда Мороза, который сейчас находится в Коми.

Объявлено, что мероприятия, запланированные на станциях Воркута, Усинск, Печора, Сосногорск, Ухта, Микунь и Сыктывкар, пройдут по расписанию. Мероприятия на станциях Сольвычегодск (16 ноября) и Зуевка (19 ноября) отменены, а на станциях Котлас-Южный, Киров и Глазов – перенесены (точные даты пока не указываются).

"Билеты, купленные на посещение резиденции и кукольный спектакль, будут действовать в новые даты. Если по каким-то причинам вы не сможете посетить мероприятия в другие даты, билеты можно сдать", – сообщают в соцсетях Поезда.