Звезда комедии "Няньки" Кристиан Казинс скончался в возрасте 43 лет

По его словам, Казинс умер 20 октября от заболевания печени. Другие детали не раскрываются.

Кристиан Казинс родился в 1983 году в Калифорнии. Он начал сниматься в четыре года вместе с братом-близнецом Джозефом в сериале "Тихая пристань" (Knots Landing, 1979-1993). Позже братья появились в фильмах "Детсадовский полицейский" (Kindergarten Cop, 1990) и "Няньки".

В комедийном боевике "Детсадовский полицейский" Кристиан и Джозеф по очереди исполняли роль одного персонажа – шестилетнего Доминика Палмьери, работая на одной площадке с Арнольдом Шварценеггером. Спустя четыре года они сыграли братьев-близнецов Брэдли и Стивена в фильме "Няньки", где их экранными телохранителями стали культовые братья-бодибилдеры Питер и Дэвид Полы. В 1990-х эта лента пользовалась особой популярностью на видеокассетах в России.

Помимо комедий, братья Казинсы снялись в фантастическом фильме ужасов "Зубастики 3" (1991), где одну из первых ролей в кино исполнил молодой Леонардо Ди Каприо. Также в их фильмографии значатся эпизодические появления в популярных американских сериалах конца 1980-х и 1990-х годов, среди которых "Шоссе в небеса", "Тайны отца Даулинга", "Пустое гнездо", "Странный мир" и "Крылья".

Актерская карьера близнецов завершилась в 1997 году, когда им исполнилось 14 лет. Их последним совместным проектом стал мини-сериал "Тихая пристань: Возвращение в тупик" – продолжение телешоу, с которого они начинали. После завершения съемок оба брата решили уйти из киноиндустрии и вели закрытый образ жизни вдали от публичности.