Следком подтвердил: во взорвавшейся машине был бывший пресс-секретарь Азарова

Обстановка на месте взрыва автомобиля на ул. Кировоградская в Москве

Подтверждено, что ранен водитель машины Сергей Заворотный, бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова. У него сильный шок и кровопотеря от многочисленных ранений, травматическая ампутация руки. Его доставили в городскую больницу, медики оказывают квалифицированную помощь.

По информации ТАСС, которое ссылается на правоохранительные органы, состояние Заворотного оценивается как тяжелое.

Николай Азаров же сообщил ТАСС, что пока не знает ничего, кроме уже сообщавшегося в СМИ. По словам бывшего украинского премьера, с ним самим все в порядке.

"Коммерсантъ" пишет, что под внедорожником Toyota Заворотного на ходу сработала магнитная мина. Она была приведена в действие дистанционно, ее мощность – 300–500 г в тротиловом эквиваленте. Возможно, устройство содержало поражающие элементы.

Следователи и криминалисты столичного управления СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к преступлению. Взрывотехники обследуют автомобиль и прилегающую территорию.

В ближайшее время назначат экспертизы, в том числе медицинскую и взрывотехническую.

Сергей Заворотный работал в "Комсомольской правде", затем (до 2004 года) – в Госдуме России. В 2010–2014 годах был пресс-секретарем Азарова. В 2018-м опубликовал книгу "Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину". Утверждал, что Украина находится под внешним управлением, возглавлял ресурс "Антифашист".