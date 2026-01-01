Движение по мосту через Виледь в Архангельской области планируют восстановить до декабря

На место аварии приехали губернатор области Александр Цыбульский и генеральный директор РЖД Олег Белозёров. Участие в выездном заседании оперштаба также приняли начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов, начальник ГУ МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов, первый зампред правительства области Дмитрий Рожин, министр транспорта региона Сергей Роднев, главы близлежащих муниципалитетов.

"Работы идут ускоренно, темпы очень высокие. Для пассажиров налажена доставка между двумя станциями, которые оказались в транспортном разрыве. Поговорили с волонтерами на станциях, они обеспечены горячим питанием. Работа выстроена. Посмотрели готовность сил и средств в случае, если у людей возникает необходимость переждать до автобуса. Прошу всех пассажиров проявить терпение в связи со сложившимися неудобствами. До конца месяца, а есть большая вероятность, что и раньше, движение на этом направлении будет восстановлено", – рассказал Цыбульский.

Пролет железнодорожного моста через реку Виледь обрушился, вызвав сход вагонов грузового поезда, около 05:00 10 ноября, на границе Котласского и Вилегодского округов. В составе было 52 вагона, с пути сошли 12, из них семь опрокинулись, включая шесть порожних цистерн.

Перевозка автотранспортом для пассажиров запущена между станциями Виледь и Сольвычегодск. Для этого задействовали 20 автобусов общей вместимостью 630 человек. Колонны передвигаются в сопровождении экипажей ГАИ. 10 ноября перевезено 1786 пассажиров, 11 ноября – 1239, 12 ноября – 1811, включая 15 маломобильных.

Привлечено около 150 волонтеров.

Мост через Виледь обеспечивает железнодорожное сообщение Котласа с Сыктывкаром и Воркутой.