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Азаров сообщил о состоянии своего экс-советника после взрыва

Бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный находится в критическом состоянии после взрыва автомобиля на юге Москвы. Об этом сам Азаров сообщил информационной службе "Вести".

Обстановка на месте взрыва автомобиля на ул. Кировоградская в Москве

Обстановка на месте взрыва автомобиля на ул. Кировоградская в Москве

©Мобильный репортер/Агентство «Москва»

"К большому сожалению, состояние у него достаточно критичное. Я не хочу подробно рассказывать это. Я просто сам сегодня потрясен. И для меня вот этот чудовищный террористический акт против мирного человека, талантливого журналиста прежде всего, он просто ужасает", – заявил бывший глава украинского правительства.

Взрыв произошел 13 ноября 2026 года на Кировоградской улице в районе Чертаново Северное. Ранее СМИ сообщили, что внедорожник, в котором находился пострадавший, принадлежал Заворотному.

Следственный комитет подтвердил, что мужчина получил ранения, находясь за рулем автомобиля. Его госпитализировали в одну из московских больниц.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом и группой лиц.

Следователи устанавливают обстоятельства взрыва и лиц, причастных к преступлению. В рамках расследования планируется назначить медицинскую и взрывотехническую экспертизы.

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Метки: взрыв Москва
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