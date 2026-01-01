Минпромторг унифицирует правила утильсбора для колесной и самоходной техники

В ведомстве подчеркивают, что коэффициенты утильсбора остаются прежними: индексация не предусмотрена.

"Ключевая цель сформированных изменений – приведение отраслевых актов в соответствие друг другу и упрощение процессов администрирования сбора", – указывают в Минпромторге.

Проект закрепляет единые процедуры расчета, уплаты и взыскания утильсбора, а также возврата и зачета излишне уплаченных или взысканных сумм. Уточнен порядок определения суммы сбора для техники, которую таможенные органы выпустили на территории Евразийского экономического союза.

Конкретизировано администрирование сбора по транспортным средствам старше 30 лет, если они не используются в коммерческих целях.

Autonews трактует изменения несколько иначе.

"Одно из главных нововведений касается автомобилей, которые ввозят в Россию через другие страны ЕАЭС. Если машина не проходила таможенное оформление в России, размер сбора будут рассчитывать с учетом разницы между таможенными платежами, которые должны были быть уплачены, и фактически внесенными суммами. Для расчета планируют использовать специальный перечень средней стоимости автомобилей, который Минпромторг будет обновлять не реже одного раза в квартал. Если нужной модели в списке не окажется, документы на уплату сбора могут вернуть без оформления", – указывают в издании.

Меняются также условия предоставления льгот при ввозе машин для личного пользования. После оформления таможенного ордера автомобиль нужно поставить на учет в течение месяца. В течение последующего года он должен оставаться оформленным на владельца, иначе сумму пересчитают.

Подробно о ситуации с "утилем" рассказывал недавно в "Профиле" Игорь Моржаретто.

"По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), недоимка утилизационного сбора по итогам 2025-го составила порядка 0,9 трлн, а фактические поступления оказались на уровне 1,1 трлн рублей. Странно: при двукратном росте ставок объем сборов не изменился. Разве не парадокс? Зато из-за повышения утильсбора выросла цена автомобилей, и рынок просел", – писал он.