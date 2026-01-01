Российский финрынок преодолел детские болезни в отношениях с клиентами, считает глава ЦБ

"Финансовый рынок преодолел свои детские болезни с точки зрения взаимоотношений с клиентом. Я имею в виду, что ушли откровенно недобросовестные участники, технологическая революция и переход в цифру уже в самом разгаре. И одновременно стала пробивать себе дорогу совершенно новая культура рынка, долгосрочный взгляд, когда на первое место выходят интересы клиента", – цитирует Набиуллину ТАСС.

По ее словам, "по сути мир находится на переломе эпох, и хотелось бы, чтобы при всех этих изменениях не сбился бы фокус на человека".

Выступая на форуме, Набиуллина также указала, что ЦБ отслеживает навязываемые через платформы финансовые услуги.

"Мы выявляем навязанные согласия на финансовую услугу через платформы, когда, например, человек хочет прямо на платформе оформить покупку в кредит, незаметно для себя он соглашается на услугу по подбору этого кредитного продукта, и в итоге он не понимает, почему у него в корзине была одна сумма, а должен заплатить там на треть больше", – отметила она.

Однако, подчеркнула глава ЦБ, в этой системе "очень трудно найти концы". Неясно, кто в конечном итоге ответствен за ту или иную "предпоставленную галочку".