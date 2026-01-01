Оттепели и дефицит снега: каким будет декабрь в Москве и чего ждать 31 декабря

По словам специалиста, за последние 90 лет наблюдений Новый год в столице лишь однажды встречали совсем без снега – в 2017 году, передает ТАСС. Впрочем, в некоторые другие годы снежный покров был совсем небольшим. Так, в 2013, 2015, 2019 и 2024 годах его высота к празднику составляла всего два – шесть сантиметров при климатической норме около 16 см.

Какая погода ожидается в Москве в декабре

Среднемесячная температура в декабре, по оценке Терешонка, может находиться в диапазоне от минус 4 до 0°С. При этом погода в течение месяца, вероятно, будет меняться: возможны оттепели, из-за которых снежный покров может становиться менее устойчивым.

Синоптик отметил, что в отдельные годы высота снега к Новому году оказывалась в четыре – восемь раз ниже климатической нормы. Поэтому даже если снег в Москве выпадет к 31 декабря, его количество может оказаться небольшим.

Ранее Терешонок сообщал, что среднемесячная температура декабря в столице ожидается около климатической нормы или на 1–4°С выше нее.