Хуситы заявили об ударах по энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии и авиабазе в Хамис-Мушайте

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Как отметил Сария, кроме того, хуситы ударили по саудовскому аэропорту Шарура и авиабазе в Хамис-Мушайте. Первая атака была совершена с помощью беспилотника, который нацелили на военно-транспортный самолет в Шаруре. Вторую операцию провели с применением баллистической ракеты, запущенной по авиабазе Хамис-Мушайт.

Власти Саудовской Аравии пока не прокомментировали эти утверждения, передает "Интерфакс".

Стратегическая роль трубопровода "Восток – Запад" и порта Янбу

Нефтепровод "Восток – Запад" (известный также как Petroline) является одной из главных энергетических артерий Саудовской Аравии. Магистраль протяженностью около 1,2 тыс. км соединяет богатые нефтяные месторождения Восточной провинции королевства с экспортными терминалами в порту Янбу на побережье Красного моря. Пропускная способность трубопровода достигает 7 млн баррелей в сутки, что делает его критически важным для бесперебойной работы национальной экономики.

Ключевое стратегическое значение этого маршрута заключается в том, что он позволяет Эр-Рияду поставлять сырье на мировые рынки в обход Ормузского пролива. Этот узкий водный путь, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом, регулярно становится зоной геополитической напряженности и угроз судоходству. В случае блокировки пролива трубопровод "Восток – Запад" остается для Саудовской Аравии единственным крупным альтернативным каналом экспорта нефти в Европу и Северную Америку.

Сам порт Янбу, расположенный примерно в 300 км к северо-западу от Джидды, представляет собой не только крупный перевалочный узел, но и один из важнейших промышленных центров страны. Здесь сосредоточены крупные нефтеперерабатывающие заводы и нефтехимические комплексы государственной компании Saudi Aramco. По этой причине инфраструктура в Янбу и насосные станции вдоль трассы нефтепровода неоднократно становились приоритетными целями для атак со стороны йеменских хуситов.

Что известно об авиабазе в Хамис-Мушайте

Авиабаза имени короля Халида (King Khalid Air Base) расположена в городе Хамис-Мушайт в провинции Асир на юго-западе Саудовской Аравии. Объект находится примерно в 100-120 км от границы с Йеменом и является одним из ключевых опорных пунктов Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии на южном направлении.

База была спроектирована и построена в 1960-1970-х годах при участии американских военных специалистов и оснащена современной инфраструктурой, включая взлетно-посадочную полосу длиной около 3,8 км. На аэродроме базируется 5-е авиакрыло КВВС, оснащенное истребителями F-15, разведывательно-ударными беспилотниками и вертолетами, задействованными для патрулирования воздушного пространства и прикрытия южных рубежей королевства.

С начала вооруженного конфликта в Йемене в 2015 году авиабаза имени короля Халида служит ключевым логистическим и оперативным центром сил арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Из-за близости к границе и особой роли в военных операциях объект регулярно становится одной из главных целей для ракетных ударов и атак беспилотников со стороны йеменских хуситов.

Saudi Aramco и атаки на нефтяную инфраструктуру королевства

Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company) – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и один из крупнейших производителей энергоресурсов в мире. Компания со штаб-квартирой в Дахране контролирует практически всю добычу, переработку и экспорт нефти в королевстве, обеспечивая значительную часть доходов государственного бюджета. Максимальная устойчивая добывающая мощность Saudi Aramco составляет около 12 млн баррелей нефти в сутки, что делает ее ключевым игроком на мировом энергетическом рынке.

Из-за стратегического значения компании для экономики Саудовской Аравии ее объекты регулярно становятся целями атак со стороны хуситов. Самый масштабный удар произошел в сентябре 2019 года, когда беспилотники и крылатые ракеты атаковали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс в Абкайке и месторождение Хурайс. Это привело к временному сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии более чем вдвое и вызвало резкий скачок мировых цен на сырье.

В последующие годы нападения периодически возобновлялись. В марте 2022 года хуситы нанесли удары по нефтехранилищу Saudi Aramco в Джидде незадолго до старта этапа гонок "Формулы-1", вызвав крупный пожар. Осенью 2026 года, на фоне нового витка эскалации конфликта в Йемене, атаки на инфраструктуру компании возобновились: в октябре и начале ноября под обстрелы попали административные здания Saudi Aramco в Дахране и Эр-Рияде.

Новый виток эскалации между Саудовской Аравией и хуситами осенью 2026 года

Крупномасштабные боевые действия в Йемене возобновились летом 2026 года после четырехлетнего затишья и мирных переговоров. В ходе наступательной операции отряды "Ансар Аллах" взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу (включая порт Мокка), а также ряд стратегических островов. В ответ на это правительственные силы Йемена при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией возобновили авиаудары по позициям повстанцев. Обострение произошло на фоне общей дестабилизации на Ближнем Востоке и ограничений судоходства в Ормузском проливе.

В сентябре хуситы перешли к регулярным ракетным обстрелам и атакам беспилотников по территории Саудовской Аравии, сделав главной мишенью критически важную нефтяную инфраструктуру королевства. Наиболее серьезный инцидент произошел 11 сентября, когда в результате удара дронов по нефтепроводу "Восток – Запад" были выведены из строя насосные станции, а прокачка нефти и экспортные отгрузки из порта Янбу оказались полностью остановлены до конца месяца.

В конце октября и первой половине ноября интенсивность трансграничных атак вновь возросла. Хуситы провели серию комбинированных ударов с применением баллистических ракет и БПЛА по объектам в Эр-Рияде, Абкайке, Рас-Тануре, а также повторно атаковали насосные станции магистрали "Восток – Запад" (при этом повстанцы отвергли обвинения Эр-Рияда в причастности к инциденту со взрывом на участке трубопровода в районе Медины 9 ноября). В результате падения обломков в столице королевства получила повреждения офисная башня Saudi Aramco, однако саудовским средствам ПВО удалось перехватить большинство воздушных целей.