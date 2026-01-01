Второй серийный SJ-100 взлетит до конца года

SJ-100 оснащен отечественными двигателями ПД-8.

"На новом самолете смонтирован интерьер пассажирского салона, полностью сделанный в России. Панели, кресла, кухни и санузлы отечественного производства полностью соответствуют нормам авиационной безопасности и не уступают импортным по дизайну и качеству материалов", – указывают в пресс-службе.

На предприятии готовятся к переходу на серийный выпуск таких воздушных судов – расширяется цех окончательной сборки. Это, как утверждают, повысит эффективность производственных процессов и создаст основу для наращивания темпов выпуска.

"Сегодня в Комсомольске-на-Амуре решаются сразу две важнейшие задачи: завершается подготовка новых импортозамещенных самолетов к полетам и формируется современная производственная база для их серийного выпуска", – подчеркивает губернатор Дмитрий Демешин.

Интересно, что на сайте краевой администрации говорят о SJ-100, а в соцсетях Демешина – о SJ-100В. Обозначения B и LR использовались ранее для Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100): B означает basic, базовая версия, LR – long range, версия с увеличенной дальностью полета. Однако для SJ-100 такие обозначения не применяются – так, на сайте производителя, компании "Яковлев", речь идет просто о SJ-100.

SJ-100 представляет собой российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новую версию Sukhoi Superjet 100 с максимальным уровнем импортозамещения. Проект стартовал после введения западных санкций против России.

В марте 2025 года Superjet 100 с отечественным двигателем ПД-8 совершил свой первый тестовый полет. В сентябре 2025 года сообщалось, что состоялся первый полет полностью импортозамещенного самолета SJ-100, построенного по серийным технологиям.

В апреле 2026-го министр промышленности и торговли России Антон Алиханов выразил уверенность в том, что SJ-100 будет сертифицирован до конца года. 10 сентября глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что сертификационные мероприятия по SJ-100 планируется завершить в первом квартале 2027 года.

8 октября 2026 года сообщалось, что по SJ-100 выполнено 233 из 294 летных испытаний.