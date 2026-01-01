Россия вдвое сократила закупки немецкого пива: кто занял место Германии

В целом экспорт пива из Евросоюза в Россию за месяц сократился почти на четверть и составил €1,65 млн, пишет РИА Новости. При этом Германия оказалась далеко не крупнейшим поставщиком напитка: основная часть сентябрьских поставок пришлась на Польшу, Бельгию и Чехию.

Польша заняла первое место с результатом €593,7 тыс. Несмотря на снижение экспорта на 19% за месяц, на нее пришлось больше трети всей стоимости поставок из ЕС. Бельгия оказалась на второй строчке: ее экспорт вырос на 16%, до €411,8 тыс. Третье место заняла Чехия, увеличившая поставки на 20%, до €362,6 тыс.

Германия отправила в Россию пива всего на €23 тыс. Это примерно вдвое меньше августовского показателя. При этом в сентябре после перерыва продолжительностью около полутора лет поставки возобновила Италия: стоимость экспорта составила €1300.

Сентябрьское сокращение последовало за заметным ростом поставок в середине лета. В июле Евросоюз экспортировал в Россию пива на €4,2 млн. Основным поставщиком тогда также была Польша: стоимость ее экспорта достигла €3,3 млн – максимума за все время торговли между странами.

В июне общая стоимость поставок из ЕС составляла €4,1 млн, что в 2,7 раза превышало майский показатель. Однако даже этот скачок не означал восстановления прежнего уровня торговли: в первом полугодии 2026 года экспорт европейского пива в Россию оценивался в €4,95 млн, в 5,2 раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее.