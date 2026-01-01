Евросоюз направит Украине почти €12 млрд финансовой помощи в ноябре

Эти средства нужны для поддержания экономической стабильности и функционирования государственных институтов. ЕС также продолжит помогать восстановлению украинской промышленности и привлечению инвестиций, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на конференции "Восстановление Украины" в Варшаве. Запись выступления размещена на сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссар объявила о запуске четырех программ общей стоимостью €376 млн в составе инвестиционного механизма для Украины. При этом она отметила ухудшение экономических перспектив страны по сравнению с прошлым годом.

Кос также оценила движение Киева к членству в ЕС. По ее словам, "если реформы продолжатся, Украина сможет уже в следующем году приступить к закрытию переговорных глав о вступлении в ЕС". В числе приоритетов она назвала укрепление верховенства закона и демократических институтов, реформу госуправления и выполнение плана действий по вопросам национальных меньшинств.

Европа стала основным спонсором Украины, утверждали представители Еврокомиссии на встрече в начале ноября с техническими делегациями НАТО, США, Великобритании, Германии, Франции, Украины и Всемирного банка в Брюсселе. Согласно приведенным на встрече данным, Евросоюз с 2022 года потратил на поддержку Украины €231,5 млрд.