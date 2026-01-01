Европа стала основным спонсором Украины

Сама встреча закончилась практически ничем, сообщает в среду, 4 ноября 2026 года, ТАСС. "Практических результатов с точки зрения возможного урегулирования конфликта на встрече не достигнуто", – приводит агентство слова своего неназванного дипломатического источника.

В свою очередь, Еврокомиссия сообщила в итоговом заявлении, что участники встречи обсудили "послевоенную реконструкцию и развитие Украины".

Встреча в Брюсселе была одним из этапов подготовки к трехсторонним консультациям по урегулированию на Украине между представителями России, США и Украины. Первый раунд консультаций намечен на 10–11 ноября в Абу-Даби.

Как ранее отмечал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который будет представлять на консультациях Вашингтон, "мы рассчитываем на развитие прогресса, достигнутого в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, в направлении всеобъемлющего, прочного мирного соглашения, которое обеспечит долгосрочную безопасность для будущих поколений".

В этом контексте Уиткофф ожидал от встречи в Брюсселе "обсуждения гарантий безопасности для Украины, послевоенной архитектуры безопасности Европы и экономических возможностей для поддержки восстановления Украины".