Главные новости в зарубежных СМИ 14 ноября 2026 года

США впервые с 2001 года ввели общенациональный запрет на вылеты

Федеральное авиационное управление США (FAA) остановило все вылеты по стране после сбоя связи в центрах управления воздушным движением; самолеты, уже находившиеся в воздухе, могли сесть, но новые рейсы не получали разрешения на взлет. По данным FlightAware, были задержаны или отменены почти 7 тыс. рейсов; ведомство связало инцидент с износом инфраструктуры и нехваткой диспетчеров, а власти запросили дополнительное финансирование модернизации, передает Reuters.

Microsoft извинилась за глобальный сбой Outlook, Teams и Copilot

Компания сообщила о широком восстановлении сервисов после почти суточного перерыва, затронувшего пользователей в 74 странах и территориях. Сбой нарушил работу корпоративной переписки, государственных служб, судебных систем и инструментов искусственного интеллекта; в некоторых организациях пришлось временно вернуться к факсимильной связи, сообщает ABC News Australia.

Мерц призвал Трампа не допускать "сюрпризов" в переговорах с Путиным

Выступая в Дублине, канцлер Германии предупредил, что европейцы опасаются повторения "анкориджского момента" – односторонней договоренности Вашингтона и Москвы без учета интересов Киева и союзников. Он подчеркнул, что будущие переговоры должны сосредоточиться на гарантиях безопасности Украины, а европейская архитектура безопасности уже существует в формате НАТО, передает Reuters.

В Иране рассмотрели выход из ДНЯО

Совет экспертов Ирана – орган, контролирующий верховного лидера, – заявило, что выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является "неизбежной необходимостью". Заявление прозвучало на фоне противостояния с США и усиливающегося давления на Тегеран по ядерной программе, передает Associated Press.

Кризис вокруг Nvidia усилил давление на мировой рынок ИИ

Уход Дженсена Хуанга с поста главы компании и расследования в США вызвали падение акций Nvidia и ее партнеров, а также обеспокоенность по поводу будущих ограничений на экспорт чипов в Китай. В Конгрессе усилился консенсус о необходимости более жесткого контроля за поставками американских полупроводников, передает Reuters.