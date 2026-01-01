В Белом доме заявили об "обнадеживающем прогрессе" в урегулировании конфликта на Украине

"По указанию президента США Дональда Трампа его спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер активно взаимодействуют с обеими сторонами войны между Россией и Украиной, чтобы прекратить этот конфликт раз и навсегда". По ее словам, они "провели имеющий историческое значение второй раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби" и были приняты президентом России Владимиром Путиным. "Обнадеживающий прогресс на пути к миру", – подчеркнула Келли.

Переговоры в Абу-Даби прошли 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. На старте встречи за столом также присутствовали Уиткофф и Кушнер, главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

Мединский сообщил, что Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными, параметры которого будут обнародованы в ближайшее время. По его словам, центральной темой обсуждения стала европейская система безопасности, по ряду вопросов стороны нашли взаимопонимание. После завершения переговоров Уиткофф и Кушнер посетили Москву и были приняты Владимиром Путиным.