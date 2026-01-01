Ложная тревога на самолете рейса Новосибирск – Бишкек: сообщение о взрывном устройстве не подтвердилось

Самолет поставили на удаленную стоянку, на безопасном расстоянии от терминала и других воздушных судов. Багаж и ручную кладь временно оставили в салоне.

Специалисты кинологической службы с привлечением служебных собак провели тщательный досмотр самолета на предмет взрывчатых веществ и подозрительных предметов.

В S7 информацию подтвердили: "В настоящее время соответствующие службы проводят досмотр воздушного судна. Обратный рейс будет выполнен после завершения всех необходимых процедур, предусмотренных требованиями авиационной безопасности".

Позже в Telegram-канале "Аэропортов Кыргызстана" проинформировали, что к настоящему моменту досмотр завершен, подозрительных предметов обнаружено не было.

"Весь багаж и ручная кладь пассажиров прошли дополнительную проверку и в полном объеме выданы владельцам", – добавили в компании.

Самолет готовят к выполнению обратного рейса, он будет отправлен с задержкой.