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Ложная тревога на самолете рейса Новосибирск – Бишкек: сообщение о взрывном устройстве не подтвердилось

Сегодня в 17:24 по местному времени (14:24 мск) в международном аэропорту Манас в Бишкеке сел борт S7 Airlines, совершавший рейс из Новосибирска. Самолет приземлился благополучно, в штатном режиме, но 158 пассажиров были оперативно эвакуированы – поступила информация о взрывном устройстве, сообщают 13 ноября 2026 года, в пятницу "Аэропорты Кыргызстана".

Сообщение о взрывном устройстве в самолете S7 оказалось ложным

(Иллюстрация)

©Jaromir Chalabala/Shutterstock/Fotodom

Самолет поставили на удаленную стоянку, на безопасном расстоянии от терминала и других воздушных судов. Багаж и ручную кладь временно оставили в салоне.

Специалисты кинологической службы с привлечением служебных собак провели тщательный досмотр самолета на предмет взрывчатых веществ и подозрительных предметов.

В S7 информацию подтвердили: "В настоящее время соответствующие службы проводят досмотр воздушного судна. Обратный рейс будет выполнен после завершения всех необходимых процедур, предусмотренных требованиями авиационной безопасности".

Позже в Telegram-канале "Аэропортов Кыргызстана" проинформировали, что к настоящему моменту досмотр завершен, подозрительных предметов обнаружено не было.

"Весь багаж и ручная кладь пассажиров прошли дополнительную проверку и в полном объеме выданы владельцам", – добавили в компании.

Самолет готовят к выполнению обратного рейса, он будет отправлен с задержкой.

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Метки: Киргизия самолеты
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