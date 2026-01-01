Главные новости дня 13 ноября 2026 года

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Удары по заводам и жилым домам, погибшие и раненые: последствия ночной атаки 1198 БПЛА на регионы

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 1198 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны России.

В результате атаки беспилотников на промышленную зону Волгограда погибли четыре человека, еще двое получили ранения и были госпитализированы, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Произошли локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории.

Под массированной атакой отказалась и Ростовская область. По информации губернатора Юрия Слюсаря, было уничтожено более 120 беспилотников в Ростове-на-Дону и Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском, Чертковском районах области. В Ростове-на-Дону приняли решение ввести режим ЧС на улицах, в границах которых падением беспилотников был нанесен ущерб. По сведениям мэра Александра Скрябина, пострадали девять многоквартирных домов (ранее Слюсарь писал о пяти). Губернатор сообщил об одном раненом мужчине.

Утром в Самарской области было атаковано промышленное предприятие. Четыре человека погибли, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Есть и пострадавшие.

Покушение на помощника бывшего украинского премьер-министра

Утром в Москве взорвался внедорожник. Это произошло на Кировоградской улице в районе Чертаново Северное. В СКР подтвердили, что при взрыве был тяжело ранен водитель – Сергей Заворотный, бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова. У него сильный шок и кровопотеря от многочисленных ранений, травматическая ампутация руки. Его доставили в городскую больницу.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом и группой лиц.

Ложная тревога на самолете рейса Новосибирск – Бишкек: сообщение о взрывном устройстве не подтвердилось

Сегодня в 17:24 по местному времени (14:24 мск) в международном аэропорту Манас в Бишкеке сел борт S7 Airlines, совершавший рейс из Новосибирска. Самолет приземлился благополучно, в штатном режиме, но 158 пассажиров были оперативно эвакуированы – поступила информация о взрывном устройстве.

Самолет поставили на удаленную стоянку, на безопасном расстоянии от терминала и других воздушных судов. Багаж и ручную кладь временно оставили в салоне. Специалисты кинологической службы с привлечением служебных собак провели тщательный досмотр самолета на предмет взрывчатых веществ и подозрительных предметов.

В итоге взрывчатки обнаружено не было, самолет отправится в обратный рейс.

Движение по мосту через Виледь в Архангельской области планируют восстановить до декабря

Восстановительные работы на этом участке железной дороги ведутся в круглосуточном режиме: сооружены временные подъездные пути для техники, подняты сошедшие с рельс вагоны. Здесь работают около 200 сотрудников РЖД, восстановительные поезда, спецтехника.

По словам губернатора Александра Цыбульского, “до конца месяца, а есть большая вероятность, что и раньше, движение на этом направлении будет восстановлено".

Перевозка автотранспортом для пассажиров запущена между станциями Виледь и Сольвычегодск. Для этого задействовали 20 автобусов общей вместимостью 630 человек.

Пролет железнодорожного моста через реку Виледь обрушился, вызвав сход вагонов грузового поезда, около 05:00 10 ноября, на границе Котласского и Вилегодского округов.

Сбой Microsoft охватил 74 страны: проблемы возникли у госслужб, школ и бизнеса

Масштабный сбой в работе сервисов американской корпорации Microsoft затронул пользователей в 74 странах и территориях. За один час сервис Downdetector получил сообщения о неполадках в работе платформ компании со всего мира.

По сведениям Downdetector, количество жалоб на Microsoft 365, Copilot, Teams и OneDrive выросло более чем в 100 раз. Пользователи также сообщали о проблемах с Xbox, GitHub и LinkedIn, однако обращений по этим платформам было значительно меньше.

Наибольшее число жалоб поступило из США. По данным Downdetector, в пиковый момент о неполадках в работе Outlook сообщили более 130 тыс. пользователей, Microsoft 365 – около 46 тыс., Copilot – 5800, Microsoft Teams – 4500.

Маурисио Почеттино возвращается в АПЛ и возглавит "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" договорился о назначении Маурисио Почеттино главным тренером. По данным The Athletic, 54-летний аргентинец подпишет контракт на два с половиной года, до лета 2029-го. Чтобы освободить специалиста от контракта со сборной США, клуб выплатит Федерации футбола США компенсацию в размере $10 млн, уточняет The Athletic.

Накануне МЮ отправил в отставку Майкла Кэррика после провального старта: за 10 туров АПЛ команда набрала восемь очков и впервые за 40 лет оказалась в зоне вылета. Первый матч под руководством Почеттино "Юнайтед" должен провести 22 ноября против "Ливерпуля" на "Энфилде".